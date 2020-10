Mưa tăng đột biến, nguy cơ cao xảy ra lũ quét ở Trung Bộ

Tối 18/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, trong 12h qua (từ 7h đến 19h), ở các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình đã mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm như Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) 586,8mm, TP Hà Tĩnh 364mm, Trường Xuân (Quảng Bình) 393,6mm, Vạn Trạch (Quảng Bình) 282,4mm; ở các tỉnh Nghệ An và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi lớn hơn như Chợ Tràng (Nghệ An) 98,4mm, Con Cuông (Nghệ An) 82mm, Bình Thành (Thừa Thiên Huế) 86.8mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên từ nay đến ngày 21/10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 450mm; ở Nghệ An 100-200mm, riêng phía Nam có nơi trên 250mm; ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ 150-300mm, có nơi trên 300mm; ở Quảng Nam-Quảng Ngãi từ 50-100mm, có nơi trên 100mm.

(Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 6 giờ qua (từ 13h/18/10 - 19h/18/10), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Cảnh báo, có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Bình Định.

Nguy cơ lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, đặc biệt các huyện: Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Cẩm Khê, Cẩm Xuyên, Can Lộc, thị xã Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh); Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy, TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình); Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, TP Đông Hà, thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị); Quảng Điền, Phong Điền, thành phố Huế, thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế).