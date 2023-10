Mưa lũ miền Trung: Hơn 1.500 ngôi nhà bị ngập, gần 4.000 người phải sơ tán

(VTC News) -

Video: Mưa lớn khiến nhà dân ở Đà Nẵng ngập sâu.

Chiều 14/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho biết, mưa lớn ở miền Trung gây ngập úng, thiệt hại về tài sản và người tại các tỉnh, thành phố.

Cụ thể, 2 người chết, trong đó 1 người chết tại Hà Tĩnh do nước cuốn trôi (Thái Phong V., SN 2010, trú tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên); 1 người chết tại Thừa Thiên Huế khi đi đánh cá chiều 13/10, hiện tỉnh đang xác minh nguyên nhân.

Về tài sản, 1.564 nhà bị ngập (Đà Nẵng 1.432 nhà, Huế 115 nhà, Quảng Trị 17 nhà). Bên cạnh đó, nhiều khu vực trũng thấp tại TP Đà Nẵng bị ngập lụt từ 0,3 - 0,5 m, một số nơi ngập sâu từ 1 - 1,5 m như phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê), tuyến đường Thăng Long - Hoà Thọ Tây (quận Cẩm Lệ).

Để bảo đảm an toàn cho người dân, chính quyền Đà Nẵng đã tiến hành sơ tán 3.763 người dân. (Ảnh: Châu Thư).

Mưa lũ cũng khiến 3.910 người (Huế 147 người, Đà Nẵng 3.763) phải sơ tán; học sinh toàn TP Đà Nẵng và một số địa phương vùng thấp trũng Quảng Điền, Phong Điền, Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) phải nghỉ học.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 14/10, tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 - 14h cùng ngày có nơi trên 100 mm như: Cương Gián (Hà Tĩnh) 124 mm, Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế) 186 mm, Hòa Sơn (Đà Nẵng) 148,2 mm, Đại Hiệp (Quảng Nam) 156,2mm…

Dự báo, từ chiều 14 - 16/10, Quảng Bình đến Bình Định có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 - 250 mm, có nơi trên 400 mm, riêng khu vực Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam mưa 300 - 500mm, có nơi trên 800 mm. Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ chiều 14 - 15/10, khu vực phía nam Nghệ An, Kon Tum, Gia Lai có mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa 30 - 60 mm, có nơi trên 80 mm.

Khu vực nam Trung bộ, các nơi khác ở Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm (thời gian mưa giông tập trung vào chiều và tối).