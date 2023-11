Mưa lũ làm hơn 1.200 ngôi nhà ở Quảng Trị bị ngập, 1 người mất tích

(VTC News) -

Chiều 4/11, theo thống kê của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị, mưa lũ khiến một người mất tích và gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân và các công trình khác.

Người bị mất tích là anh Lê Đức Hùng (36 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh). Anh Hùng bị mất tích khi đi đánh bắt cá vào tối 13/11. Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm.

Mưa lớn cũng khiến 1.259 nhà dân bị ngập, trong đó tại huyện Cam Lộ là 1.062 nhà, TP Đông Hà là 197 nhà. Nhiều đoạn bờ sông, bờ suối tiếp tục bị xói, sạt lở. Một số công trình cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi bị ngập, sạt lở, hư hỏng do mưa lũ.

Mưa lớn vào đêm 13/10 khiến nước tràn vào nhiều hộ dân ở huyện Cam Lộ và đến sáng 14/10 mưa giảm và nước rút. (Ảnh: HD)

Mưa lớn cũng khiến nhiều diện tích hoa màu, cây ăn quả, cây giống lâm nghiệp của người dân bị thiệt hại. Hiện các địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại và khẩn trương khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tại huyện Cam Lộ (Quảng Trị) do mưa mưa lớn vào đêm 13/11 khiến nước lên nhanh làm đàn bò khoảng 50-60 của gia đình ông Nguyễn Văn Triều và bà Phan Thị Lý bị cuốn trôi. Một số gia đình khác ở huyện Cam Lộ cũng bị cuốn trôi dưới 10 con bò. Đến sáng 14/11 nhờ sự giúp đỡ của mọi người gia đình ông Triều và bà Lý đã tìm được khoảng 30 con bò.

Được biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 13-14/11, tại huyện Cam Lộ có mưa rất to, gây ngập lụt trên diện rộng nhiều điểm khu dân cư ở các vùng ven sông Hiếu. Theo thống kê có hơn 1.000 hộ dân tại các xã Cam Tuyền, Cam Hiếu, Cam Thủy... bị ngập.

Một số con bò của gia đình ông Triều và bà lý bị nước cuốn trôi đêm 13/11 được tìm thấy. (Ảnh: N.D)

Lãnh đạo UBND huyện Cam Lộ chỉ đạo các địa phương rà soát, sơ tán dân, di chuyển, kê cất đồ đạc vật nuôi đảm bảo an toàn. Bố trí lực lượng canh gác tại các điểm cầu, tràn, đường giao thông bị ngập để hướng dẫn nhân dân đi lại đảm bảo an toàn. Đến nay tiến hành di dời 255 hộ, 550 người dân ở vùng thấp trũng đến nơi an toàn. Đến sáng sáng 14/11 mưa bắt đầu giảm, nước đang rút, bà con nhân dân trở về nhà để thực hiện thau rửa nền nhà, đường làng và ngõ xóm.

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, trong 24 giờ qua, lượng mưa phổ biến trong tỉnh từ 110-230 mm. Có một số nơi mưa lớn như Cam Chính 307 mm, Hướng Hiệp 386 mm, Hướng Linh 473 mm.

Dự báo từ 15 - sáng 14/11 mưa tại Quảng Trị có xu hướng tăng trở lại. (Ảnh: H.D)

Dự báo ngày và đêm 14/11 khu vực Quảng Trị mưa có xu hướng giảm, có mưa vừa, có nơi mưa to. Hiện một số địa phương bị ngập nước rút và người dân đang thực hiện dọn dẹp sau lụt. Tuy nhiên, theo dự báo, từ 15 đến sáng 17/11, mưa lớn có xu hướng tăng trở lại, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 80-150 mm, có nơi trên 250 mm.