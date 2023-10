Mưa lũ ở Hà Tĩnh khiến 2 người chết, nhiều hồ chứa nước đồng loạt xả lũ

(VTC News) -

Từ ngày 29/10 đến sáng 31/10, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn cục bộ, diễn biến phức tạp, gây ngập sâu ở nhiều địa bàn.

Theo thống kê bước đầu của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của mưa lớn, 1.868 hộ dân ở huyện Hương Khê bị ngập. Trong đó, 480 hộ nước tràn vào nhà, 20,2 ha cây trồng vụ đông, 9 trường học, 18 hội quán thôn, 1 trụ sở bưu điện bị ngập nước.

Mưa lớn cũng khiến nhiều công trình cầu tràn, cống ở các xã Hương Bình, Hương Xuân, Điền Mỹ, Hương Đô, Hương Lâm, Hương Giang, Gia Phố... bị ngập, gây chia cắt cục bộ. Tuyến quốc lộ 15 qua xã Hà Linh và đường Hồ Chí Minh qua xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê bị nước lũ chia cắt, các phương tiện qua lại khó khăn vào trưa 30/10.

Đặc biệt, mưa lớn khiến nước lũ lên nhanh bất ngờ làm 2 người chết, 1 người mất tích.

Trong đó có em học sinh Nguyễn Văn Dũng, lớp 8A Trường THCS Phúc Đồng bị đuối nước vào khoảng 16h30 ngày 30/10, hiện nay đã tìm được thi thể và đưa về gia đình; chị Tống Thị Trang (SN 1990) và Nguyễn Thị Hoa (SN 1992), cùng trú tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê, đi dọn vệ sinh trại gà cách nhà hơn 1 km, trên đường về gần nhà văn hóa thôn 12 thì bị nước lũ cuốn mất tích, hiện thi thể chị Trang đã được tìm thấy.

Người dân di dời tài sản tránh mưa lũ. (Ảnh: CTV)

Để ứng phó với mưa lớn kéo dài, nhiều hồ chứa nước đồng loạt xả lũ. Sáng 31/10, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh tiến hành xả tràn các hồ Bộc Nguyên (thuộc 2 huyện Cẩm Xuyên và Thạch Hà), Khe Xai và Tàu Voi (thị xã Kỳ Anh) với lưu lượng xả qua tràn từ 3 - 50 m3/s vào 8h cùng ngày.

Cụ thể, hồ Bộc Nguyên đang xả tràn với lưu lượng từ 10 - 50 m3/s; hồ Khe Xai xả tràn từ 5 - 20 m3/s; hồ Tàu Voi xả tràn từ 3 - 10 m3/s. Thời gian kết thúc việc xả tràn sẽ căn cứ vào diễn biến thời tiết và mực nước trong hồ.

Nhiều hồ nước ở Hà Tĩnh tiến hành xả lũ. (Ảnh: CTV)

Đồng thời, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh đề nghị UBND các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, thị xã Kỳ Anh và thành phố Hà Tĩnh cùng các xã hạ du chịu ảnh hưởng thông báo cho người dân biết để chủ động phòng tránh lũ.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày 31/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm 31/10 mưa có xu hướng giảm dần.

Từ ngày 31/10 đến sáng ngày 02/11, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 350mm; khu vực Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.