Mưa lớn từ Bắc vào Nam, đề phòng lũ quét và sạt lở tại 9 tỉnh

Từ 14h ngày 25/9 đến 14h ngày 26/9, các tỉnh Hòa Bình, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Minh Hóa 474,4mmm, Dân Hóa 437,8mm (Quảng Bình); Hương Trạch (Hà Tĩnh) 404,4m; Linh Thượng (Quảng Trị) 185mm; Sao La (Thừa Thiên Huế) 139mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 95%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Nhiều nơi trên cả nước mưa to. (Ảnh minh hoạ: Anh Trí)

Trong những giờ tới, các tỉnh Hòa Bình, Tuyên Quang, Thái Nguyên, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện:

Hòa Bình: Lạc Thủy, Yên Thủy, Kim Bôi, Tân Lạc, Cao Phong, Lạc Sơn, Mai Châu.

Thái Nguyên: Đinh Hóa, Đại Từ, Phổ Yên.

Tuyên Quang: Hàm Yên, Yên Sơn, Chiêm Hóa, TP. Tuyên Quang, Sơn Dương.

Thanh Hóa: Bá Thước, Lang Chánh, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Thường Xuân, Như Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy.

Nghệ An: Con Cuông, Tương Dương, Anh Sơn, Thanh Chương, Quế Phong, Đô Lương.

Hà Tĩnh: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, Kỳ Anh.

Quảng Bình: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy.

Quảng Trị: Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ, Gio Linh, Triệu Phong.

Thừa Thiên Huế: Phong Điền, A Lưới, thị xã Hương Trà.

Ngoài ra, từ nay đến 28/9, Thanh Hóa đến Quảng Bình tiếp tục mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 450mm.

Từ nay đến ngày 27/9, đồng bằng Bắc Bộ và Quảng Trị đến đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-150mm, có nơi trên 180mm. Nam Trung Bộ, Tây nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 40-80mm, có nơi trên 120mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm

Cơ quan khí tượng cũng đồng thời phát đi bản tin cảnh báo triều cường khu vực ven biển Đông Nam Bộ. Cụ thể, mực nước quan trắc cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu ghi nhận được lúc 0h30 ngày 26/9 là 3,36m.

Trong 24 giờ tới, mực nước triều cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 3,9-4m. 24-48 giờ tới, mực nước triều cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4-4,1m.

Ảnh hưởng của triều cường, ven biển các tỉnh Nam Bộ khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao, làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông.

Dự báo thời tiết ngày 26/9.