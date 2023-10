Mưa lớn ở TP.HCM và Nam Bộ kéo dài đến khi nào?

(VTC News) -

Chiều 2/10, trả lời VTC News, ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với vùng nhiễu động trên vùng biển phía đông của Nam Trung Bộ và Nam Bộ nên thời tiết ở các tỉnh thành phía Nam có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.

“Đến ngày 4/10, xu hướng mưa sẽ giảm, nhiệt độ tăng trở lại từ 1-2 độ C, trong ngày có nắng nhiều hơn. Đề phòng mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, ven sông, đô thị”, ông Quyết nói.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo xu hướng mưa sẽ giảm, nhiệt độ tăng trở lại từ 1-2 độ C vào ngày 4/10.

Theo ông Quyết, mưa có thể xuất hiện vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, do vậy nắng chỉ xuất hiện yếu và gián đoạn. Mưa dông kèm theo nguy cơ cao xảy ra gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá, cây cối gãy đổ gây nguy hiểm cho người dân.

Cũng theo ông Quyết, mưa lớn có khả năng gây ngập úng vùng trũng, thấp, đô thị gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất và giao thông, đặc biệt là mưa vào buổi chiều tối kết hợp với triều cường lên cao sẽ gia tăng nguy cơ gây ngập ở các vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước.

Theo dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 5 ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên các sông, kênh, rạch miền Tây Nam Bộ có khả năng xuống nhanh. Mực nước cao xấp xỉ hoặc trên báo động 1 sẽ duy trì đến hết ngày 5/10.

Cảnh báo về cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực hạ lưu sông Tiền và sông Hậu ở cấp độ 2. Đây là đợt kỳ triều cường cao kết hợp với mưa lớn nên cần đề phòng ngập úng những vùng trũng thấp, ven sông.

Triều cường ở TP.HCM.

Từ ngày 30/9 - 2/10, các tỉnh Nam xuất hiện mưa lớn diện rộng, đặc biệt tại TP.HCM, mưa lớn kết hợp triều cường đã gây ngập nhiều tuyến đường, ảnh hưởng lớn đến hoạt động giao thông và sinh hoạt thường ngày của người dân.