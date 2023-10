Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 2/10: Mưa rào và dông rải rác

(VTC News) -

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết tại TP.HCM hôm nay 2/10, nhiều mây, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to.

Hướng gió Tây Nam với tốc độ 2 - 3 m/s, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 32 độ C. Độ ẩm trung bình 67 - 71%.

Thời tiết tại TP.HCM hôm nay 2/10, có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to.

Cụ thể, thời tiết tại vùng phía bắc và đông bắc TP.HCM (gồm các huyện Củ Chi, Hóc Môn, TP Thủ Đức), nhiều mây, đêm nay có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều đến tối mai có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, sét. Ngày nắng gián đoạn.

Thời tiết tại vùng đông nam TP.HCM (huyện Cần Giờ, một phần huyện Nhà Bè), có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, sét. Ngày nắng gián đoạn.

Thời tiết tại trung tâm TP.HCM, có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, sét. Ngày nắng gián đoạn.

Dự báo thời tiết các tỉnh Nam Bộ trong 24 giờ tới: Nhiều mây, có mưa, mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngày có lúc giảm mây, hửng nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi dưới 29 độ C.

Thời tiết Nam Bộ từ 48 và 168 giờ tới: Nhiều mây, có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

Riêng từ khoảng từ ngày 4/10 mưa có xu hướng giảm hơn về lượng. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông, đề phòng mưa vào chiều tối kết hợp với triều cường gây ngập vùng trũng thấp vùng kém khả năng tiêu thoát nước trong khoảng từ ngày 2-3/10.