Mưa lớn chia cắt giao thông ở Quảng Ngãi, Quảng Nam cảnh báo sạt lở

(VTC News) -

Chiều 16/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Quảng Ngãi báo cáo về tình hình triển khai công tác ứng phó mưa lớn.

Theo đó, từ sáng 15/10, trên địa bàn tỉnh đã có mưa rất to, tập trung tại các huyện phía Bắc tỉnh, lượng mưa đo được từ 5h ngày 15/10 đến 15h ngày 16/10 tại một số trạm như sau: Bình Tân 457mm, Bình Khương 322mm, Bình Mỹ 300mm, Bình Trị 310mm, Nghĩa Trung 378mm, TP Quảng Ngãi 335mm, Trà Phú 253mm, Trà Thanh 308mm. Dự báo mưa lớn vẫn còn tiếp tục kéo dài đến ngày 17/10.

Lực lượng chức năng Quảng Ngãi cắm biển cảnh báo để hướng dẫn giao thông tại các điểm bị ngập. (Ảnh: B.S)

Hiện nay, mực nước trên các sông trong khu vực tỉnh Quảng Ngãi còn ở mức thấp, dưới BĐ1.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, tại một số xã trên địa bàn huyện Bình Sơn bị ngập lụt, chia cắt cục bộ, gồm tuyến đường thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên; tuyến đường thôn 4, xã Bình Hòa; xi phông Bình Chương - Bình Minh. UBND các xã đã tổ chức lực lượng chốt chặn, cắm biển cảnh báo để hướng dẫn giao thông tại các điểm bị ngập.

Ngoài ra, mưa lớn làm sông Trà Bồng, đoạn qua xã Bình Dương, huyện Bình Sơn (tại vị trí đang thi công đập ngăn mặn Bình Phước) bị sạt lở. Đoạn sông này hiện có các tàu, thuyền của ngư dân neo đậu. UBND xã Bình Dương và các lực lượng chức năng của xã đang chốt trực tại khu vực sạt lở để chỉ đạo, hỗ trợ ngư dân.

Trong khi đó, tại Quảng Nam, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh này cho biết trong 24 giờ qua (từ 15h ngày 15/10 đến 15h ngày 16/10), trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cầu Hương An 103,8mm. Đầu mối hồ Cây Thông 99,4mm (Quế Sơn); cầu Vĩnh Điện 113,4mm, Điện Ngọc 96,6mm (Điện Bàn); Cù Lao Chàm 113,6mm, Hội An 112,2mm (Hội An); Đại Hiệp 98,8 mm, Ái Nghĩa 69,4mm (Đại Lộc)...

Sáng 16/10, Quốc lộ 1A qua Quảng Nam ngập sâu, công nhân "chôn chân" giữa biển nước.

Trong 6 giờ tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các huyện Bắc Trà My, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Hội An, Nam Trà My, Nông Sơn, Phước Sơn, Quế Sơn, Tiên Phước.