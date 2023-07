Mưa kèm dông lốc gây nhiều thiệt hại, 4 người thương vong

Căn nhà người dân ở tỉnh Vĩnh Long bị thiệt hại do dông, lốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia về Phòng, Chống Thiên tai và phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại các địa phương, đến trưa 19/7, mưa kèm dông lốc đã làm một người chết, ba người bị thương và gây nhiều thiệt hại.

Mưa lớn và dông lốc đã làm một người chết do sập nhà chờ tại bến cảng An Sơn, huyện Kiến Hải, tỉnh Kiên Giang; ba người bị thương (Kiên Giang).

Mưa và dông cũng làm 221 nhà bị sập, hư hỏng (Kon Tum 2, Trà Vinh 4, Vĩnh Long 11, Kiên Giang 69, Hậu Giang 19, Cà Mau 116). 661,3ha lúa, hoa màu bị thiệt hại (Gia Lai 59,7ha; Kon Tum 51,6ha; Kiên Giang 550ha); 15,13ha ao cá bị vỡ, 400 con gia cầm bị nước lũ cuốn trôi, 13 điểm giao thông bị sạt lở, 1 cống thoát nước bị sạt lở, 100m kênh bị sạt lở, cuốn trôi (Kon Tum); 30m kênh bị sạt lở, cuốn trôi (Gia Lai)…

Sóng lớn tại tỉnh Cà Mau đã làm một đoàn kè bản nhựa bị sụp, lún phần mặt bêtông với chiều dài khoảng 50m, ước tổng thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Sóng to, gió lớn trên biển đã làm chìm hai tàu cá với 11 thuyền viên, tất cả thuyền viên đều được cứu vớt an toàn.

Tình trạng nước dâng tại hai xã Khánh Hội và Khánh Tiến (huyện U Minh, Cà Mau) đã gây ngập cục bộ nhiều nhà cửa của người dân, đặc biệt ở những khu vực ven biển.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hỗ trợ nhân dân chịu thiệt hại bởi mưa lớn, dông lốc khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và đời sống.

Theo Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-20/7, khu vực Đông Bắc, các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang có mưa to đến rất to. Khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, từ đêm 19/7 có mưa vừa, có nơi mưa to.

Cụ thể, từ 10 giờ ngày 19/7 đến 7 giờ ngày 20/7, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa từ 20-50mm, có nơi trên 100mm. Từ 7 giờ ngày 20/7 đến 7 giờ ngày 21/7 có mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Khu vực Trung Bộ có mưa rào, dông rải rác. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông. Từ 10 giờ ngày 19/7 đến 7 giờ ngày 20/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa từ 20-50mm, có nơi trên 100mm. Từ 7 giờ ngày 20/7 đến 7 giờ ngày 21/7, mưa từ 40-60mm, có nơi trên 100mm.

Từ ngày 20-28/7, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ từ đêm 20-21/7 có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; ngày 22-25/7 có mưa rào, dông rải rác, từ ngày 23/7, mưa giảm dần ở vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Khu vực Trung, Nam Trung Bộ từ đêm 20-25/7 có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to.

Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Các khu vực vùng núi đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và khu vực trũng, thấp đề phòng ngập úng. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống Thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, sát thực tế, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống Thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn./.

