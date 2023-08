Mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Bắc Bộ gia tăng từ đêm 10/8

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, vùng núi và trung du Bắc Bộ đang có mưa rào và dông cục bộ. Từ chiều tối 9/8 đến ngày 10/8, vùng này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Mưa dông và mưa lớn cục bộ tại Bắc Bộ có khả năng gia tăng từ đêm 10/8.

Miền Bắc sắp mưa to. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Từ đêm 11-12/8, Bắc Bộ mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác dông. Từ khoảng ngày 15-16/8, khu vực này khả năng mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, trong khoảng 20 ngày cuối tháng 8, Bắc Bộ vẫn nằm trong giai đoạn mưa nhiều đan xen với 1-2 đợt nắng nóng.

Tổng lượng mưa trong 20 ngày cuối tháng tại Tây Bắc có thể đạt từ 100-200 mm; khu Việt Bắc (gồm các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc có thể đạt từ 150-250 mm, Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có thể đạt từ 150-300 mm.

Cũng theo cơ quan khí tượng, hôm nay 9/8, Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C như: TP Huế (Thừa Thiên Huế) 37,8 độ C, Tam Kỳ (Quảng Nam) 37,6 độ C, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) 37,3 độ C...

Ngày 10-11/8, Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ngày 12-13/8, nắng nóng ở Bắc Trung Bộ khả năng suy giảm. Ở những nơi khác thuộc Trung Bộ, nắng nóng có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.

Nguyễn Huệ