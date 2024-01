(VTC News) -

Trứng là thực phẩm phổ biến ở Việt Nam. Trứng có hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao nên được nhiều người yêu thích. Vậy, một tuần nên ăn bao nhiêu quả trứng?

Thành phần dinh dưỡng của trứng

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời Ths.Bs Nguyễn Văn Tiến – Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, trứng là loại thức ăn giá trị dinh dưỡng cao, trứng có đủ các thành phần dinh dưỡng: chất đạm, chất béo, can xi, sắt, kẽm, se len, vitamin B12, vitamin D, các acid béo no, acid béo không no một nối đôi và nhiều nối đôi, cholesterol.

Hơn nữa, tỷ lệ các chất dinh dưỡng trong trứng rất phù hợp và cân đối.

Thành phần dinh dưỡng trong 100 gam trứng gà toàn phần như sau: 14,8 g chất đạm, 11,6 g chất béo, 55 mg can xi, 270 mg sắt, 47 µg folat, 210 mg phospho, 1.29 µg vitamin B12, 700 µg vitaminA, acid béo nhiều nối đôi 1,36 g, cholesterol 470 mg, cùng nhiều chất khóang, acid béo no và không no khác.

Trứng còn tươi, mới có hai phần với danh giới rõ dàng giữa lòng đỏ và lòng trắng, trứng để lâu thì danh giới đó bị xáo trộn.

Lòng đỏ trứng gà giá trị dinh dưỡng rất cao, trong 100 gam có protein 13,6 gam, lipid 29,8 gam, 134 mg can xi, sắt 7,0 mg, kẽm 3,7 mg, folat 146 µmg, vitamin A 960 µg, cholesterol 2000mg và có rất nhiều các vitamin và khoáng chất khác, cũng như acid béo 1 nối đôi và nhiều nối.

Trứng là thức ăn quen thuộc và giàu chất dinh dưỡng, các chất dinh dưỡng lại có lệ cân đối, do vậy trứng có thể sử dụng cho cả trẻ em và người lớn.

Một tuần nên ăn mấy quả trứng là băn khoăn của nhiều người

Một tuần nên ăn bao nhiêu quả trứng?

Trứng tuy chứa nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ nhưng không nên ăn quá nhiều trứng.

Báo Thanh Niên dẫn nguồn một nghiên cứu mới công bố trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ cho thấy, những người ăn nhiều trứng và chế độ ăn uống nhiều cholesterol có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong sớm cao hơn đáng kể.

Nghiên cứu của Northwestern Medicine ở Mỹ thực hiện trên gần 30.000 người trưởng thành trong 31 năm phát hiện ra tiêu thụ 300 mg cholesterol/ngày có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 17% và nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn 18%. Ăn 3 - 4 quả trứng/tuần có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 6% và nguy cơ tử vong cao hơn 8%.

Vậy, một tuần nên ăn bao nhiêu quả trứng?

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, để trả lời chính xác câu hỏi “một tuần nên ăn mấy quả trứng” thì cần dựa vào từng đối tượng khác nhau. Cụ thể:

Người trưởng thành

So với các nguồn cholesterol khác thì cholesterol trong trứng không mang lại những tác động tiêu cực cho cơ thể. Vì vậy, người trưởng thành có thể ăn 7 quả trứng mỗi tuần mà không cần lo ngại việc ảnh hưởng đến tim mạch.

Đồng thời, nếu bạn đang thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh cho tim thì có thể bổ sung tối đa 1 quả trứng mỗi ngày. Điều này góp phần làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch hoặc đột quỵ.

Người bệnh

Đối với người bệnh, ngoài việc điều trị thì chế độ ăn cũng là một phần quan trọng. Trong đó, mỗi một tình trạng sẽ có một chế độ khác nhau:

Người bị tiểu đường type 2: Chỉ nên ăn tối đa 1 quả trứng 1 ngày và 5 quả trứng 1 tuần.

Người bị tim mạch hoặc người có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch: Có thể ăn 7 quả trứng 1 tuần nếu đang thực hiện chế độ ăn ít bão hoà. Nếu thực hiện chế độ ăn bình thường thì chỉ nên tiêu thụ 3 - 4 quả trứng mỗi tuần và không ăn quá 4 lòng đỏ.

Người có chỉ số cholesterol LDL cao: tối đa 1 quả trứng mỗi ngày và 7 quả trứng mỗi tuần. Nhưng tốt nhất chỉ nên ăn tối đa 4 quả mỗi tuần.

Người mắc hội chứng chuyển hoá: nếu thực hiện chế độ ăn ít chất béo bão hoà thì chỉ nên ăn tối đa 6 quả trứng mỗi tuần.

Người cao tuổi

Thực chất, chế độ ăn uống ít ảnh hưởng đến lượng cholesterol trong quả ở người trên 65 tuổi hơn là người dưới 30 tuổi. Vì thế, người cao tuổi hoàn toàn có thể ăn 1 quả trứng mỗi ngày thậm chí có thể hơn đối với người cao tuổi khỏe mạnh.

Tuy nhiên, nghiên cứu đã chỉ ra rằng, người già ăn 5 - 6 quả trứng mỗi tuần thì nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch sẽ cao hơn 30%. Tuy nhiên, điều này không thể chứng minh nguy cơ mắc bệnh tim tăng là do trứng gây ra. Thực tế thì nguy cơ mắc bệnh tim mạch sẽ tăng lên theo sự lão hoá của cơ thể.

Do đó, để biết một tuần ăn bao nhiêu quả trứng thì phù hợp thì cần dựa vào sức khoẻ tổng thể.

Phụ nữ mang thai

Trứng là nguồn cung cấp các loại dưỡng chất tốt cho cơ thể, có thể đáp ứng nhu cầu của thai phụ và sự phát triển của thai nhi.

Đối với thai phụ khỏe mạnh, có thể ăn 3- 4 quả trứng mỗi tuần. Còn đối với mẹ bầu mắc tiểu đường hoặc các vấn đề về thai kỳ cần tham khảo ý kiến bác sĩ để biết một tuần nên ăn mấy quả trứng.

Trẻ em

Không dễ để trả lời câu hỏi trẻ em một tuần nên ăn mấy quả trứng vào từng độ tuổi sẽ có nhu cầu tiêu thụ thực phẩm và chất dinh dưỡng khác nhau. Cụ thể như sau:

Trẻ từ 6 - 7 tháng tuổi: chỉ nên ăn nửa lòng đỏ trứng gà, mỗi tuần ăn 2 - 3 bữa.

Trẻ từ 8 - 12 tháng tuổi: chỉ nên hấp thụ 1 lòng đỏ trong một bữa, một tuần ăn không quá 4 lòng đỏ.

Trẻ từ 1 - 2 tuổi: mỗi tuần có thể ăn 3 - 4 quả trứng.

Trẻ trên 2 tuổi: có thể ăn tùy theo sở thích của trẻ nhưng chỉ nên ăn tối đa mỗi ngày một quả.

Hi vọng bài viết trên đã giúp bạn giải đáp được câu hỏi "Một tuần nên ăn bao nhiêu quả trứng?". Hãy ăn trứng với lượng vừa đủ để tốt cho sức khoẻ nhé.