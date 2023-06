(VTC News) -

Sắn dây là loại thức uống dân dã và quen thuộc có tác dụng giải nhiệt rất tốt trong mùa hè. Ngoài làm thuốc chữa cảm nắng, sốt cao rất công hiệu, sắn dây còn có tác dụng trị nhiều bệnh.

Công dụng của bột sắn dây

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời Th.S Hoàng Khánh Toàn cho biết, theo y học cổ truyền, tinh bột sắn dây vị ngọt, tính mát, vào được các kinh tỳ, vị và phế, có công dụng tán nhiệt, tuyên độc, giải biểu, thấu chẩn, sinh tân dịch, chỉ tả, giải co giật, chỉ khát, giải độc rượu, thoái nhiệt, giải cơ và thăng đề vị khí; thường được dùng để chữa chứng biểu nhiệt, làm cho ra mồ hôi, tiêu độc, chữa đau vai gáy, viêm họng, nhức đầu…

Bột sắn dây tốt cho sức khỏe

Một số bài thuốc chữa bệnh từ bột sắn dây

Dưới đây là một số bài thuốc của BS Tiểu Lan được đăng trên Báo Sức khỏe & Đời sống:

Song cát thang: khổ qua (mướp đắng) tươi 150-200g, cát căn tươi 150-200g. Rửa sạch thái lát sắc hãm cho uống. Ngày 1 lần, đợt 2-3 ngày. Dùng cho người bị cảm mạo phong nhiệt đau đầu, sốt, vã mồ hôi, tắc ngạt mũi, đau sưng họng, viêm khí phế quản, ho có đờm vàng, các trường hợp sốt xuất huyết.

Cháo sắn dây gạo tẻ: bột sắn dây 30g, gạo tẻ 50g. Gạo ngâm nước 1 đêm, đem nấu cháo cùng với bột sắn, thêm chút muối hay đường để ăn. Món này rất tốt cho người tăng huyết áp, bệnh mạch vành, đái tháo đường týp II, tiêu chảy mạn tính do tỳ hư, còn làm thức ăn giải nhiệt giải khát khi nắng nóng mùa hè.

Nước ép sắn dây ngó sen: sắn dây tươi, ngó sen liều lượng như nhau, ép lấy nước cho uống. Dùng cho các trường hợp xuất huyết dưới da, rong kinh, rong huyết, chảy máu chân răng, niệu huyết, đại tiện xuất huyết.

Nước rau má sắn dây: rau má tươi 20-30g, bột sắn 10g. Rau má rửa sạch, giã nát, thêm 150-200ml nước sôi, để nguội gạn lấy nước; hòa bột sắn, thêm đường vừa uống. Làm nước giải khát, trị sốt, nhức đầu, mẩn ngứa, mụn nhọt, rôm sẩy, kiết lỵ ra máu.

Hoa sắn dây gọi là cát hoa có vị ngọt, tính bình. Có tác dụng giải ngộ độc rượu, chữa phiền khát, tràng phong hạ huyết (đại tiện ra máu).

Chữa say nắng: Bột sắn dây có tính mát, giúp thanh nhiệt hiệu quả. Đối với trường hợp bị say nắng, bạn hãy pha 2 – 3 thìa bột sắn dây cùng đường cho bệnh nhân dùng. Nước bột sắn dây sẽ giúp giảm triệu chứng say nắng hiệu quả.

Để chữa say nắng, bạn có thể sử dụng hỗn hợp củ sắn dây tươi, lá tre, rau má, hương nhu. Thành phần bao gồm: 12g củ sắn dây tươi, 12g lá tre, 12g rau má, 12g hương nhu sắc uống trong ngày. Uống liên tiếp 3 ngày sẽ khỏi.

Trên đây là một số bài thuốc chữa bệnh từ bột sắn dây. Hi vọng những thông tin này sẽ hữu ích đối với bạn.

