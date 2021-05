Một bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương dương tính với SARS-CoV-2

(VTC News) -

Chiều 14/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Hà Nội thông tin về 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới trên địa bàn. Trong 2 người có 1 bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Phổi Trung ương; 1 người có tiền sử dịch tễ liên quan tới ổ dịch tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội).

Trường hợp bệnh nhân đang công tác tại Bệnh viện Phổi Trung ương là ông N.V.C., 55 tuổi, sống tại 32, ngõ 140 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Ông C. là bác sĩ phòng chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phổi Trung ương.

Ông C. là con trai bệnh nhân T.T.N., 79 tuổi (người được CDC Hà Nội xác định nhiễm SARS-CoV-2 sáng 14/5), sống cùng nhà.

Khai thác tiền sử được biết, ông C. cùng mẹ và con gái đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 29/4 đến 2/5, ở tại khách sạn Mường Thanh. Khách sạn này cũng là nơi BN3092 ở Thường Tín, Hà Nội từng ở.

Ngày 2/5, cả nhà 3 người trở về Hà Nội trên chuyến bay VN160 có vợ chồng BN3633 và BN3634 sống tại Center Point, 27 Lê Văn Lương, Hà Nội.

Từ ngày 4/5, ông C. đến cơ quan lấy mẫu xét nghiệm Gen-X có đeo khẩu trang N95 sau đó về nhà đến tối được thông báo kết quả xét nghiệm âm tính. Những ngày sau ông tiếp xúc ít trên cơ quan, có đeo khẩu trang N95.

Ngày 13/5, mẹ ông C. có kết quả xét nghiệm dương tính. Ông C. được đưa đi cách ly tập trung từ ngày 13/5. Đến ngày 14/5, ông C. cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân D.T.S., nữ, 72 tuổi, trú tại phòng 1534, chung cư HH3C, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngày 6/5, bệnh nhân vào Khoa Điều trị A, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều chữa bệnh, gặp bác sĩ tại phòng 746. Sáng cùng ngày, bà S. làm xét nghiệm máu, siêu âm và nhập viện tại giường 67, phòng 760.

Ngày 7/5, bệnh nhân sốt cao 39,5 độ kèm gai rét, kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 9/5 đến 12/5, các triệu chứng sốt giảm dần, chỉ còn 38,5 độ.

Ngày 13/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả ngày 14/5 khẳng định dương tính dương tính với SARS-CoV-2.