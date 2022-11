Mới ra tù, 2 'con nghiện' lại đi trộm cắp để kiếm tiền 'nướng' vào ma túy

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Kiếm (36 tuổi) và Lê Văn Dũng (32 tuổi, cả hai cùng trú TP Tam Kỳ) để tiếp tục điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Lê Văn Dũng và Trần Văn Kiếm tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Văn Kiếm, Lê Văn Dũng là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. Bản thân Kiếm, Dũng là người nghiện ma túy và vừa mới chấp hành xong án phạt tù.

Tuy nhiên, khi trở về địa phương, để có tiền mua ma túy sử dụng, cả hai rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Ngày 5/10 vừa qua, khi đi ngang qua một công trình đang xây dựng trên địa bàn phường An Phú, TP Tam Kỳ, thấy không có người trông coi tài sản, Kiếm và Dũng đã trộm cắp các thiết bị thi công rồi đem bán lấy tiền.