Mỗi ngày ăn 1 quả trứng phòng ngừa được 2 kiểu tai biến nguy hiểm nhất

Ăn 1 quả trứng mỗi ngày có thể là chìa khóa để ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ ở người lớn. Đó là kết luận của nghiên cứu trên gần nửa triệu người được đăng tải trên Tạp chí Tim mạch.

Theo đó, các nhà khoa học của trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Bắc Kinh cho biết, người trưởng thành ăn 1 quả trứng mỗi ngày có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 18% so với những người không ăn trứng.

Người có thói quen ăn trứng thường xuyên như vậy nguy cơ đột quỵ thể xuất huyết thấp hơn 26% và nguy cơ tử vong do loại đột quỵ này thấp hơn 28% so với người không ăn trứng mỗi ngày. Những người tiêu thụ trứng hàng ngày cũng có nguy cơ mắc bệnh thiếu máu cơ tim thấp hơn 12%.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, các bệnh tim mạch thường gặp là đau tim, suy tim, rối loạn nhịp tim và vấn đề về van tim như hẹp hoặc sa tim.

PGS Canqing Yu, tác giả của nghiên cứu trên cho biết, hàm lượng cholesterol trong trứng khá cao. Vì thế, trước đây, các bác sĩ đều cảnh báo mọi người không nên ăn quá nhiều trứng. Tuy nhiên, trứng cũng là nguồn thực phẩm cực giàu dinh dưỡng, đặc biệt là protein.

Ăn trứng ở mức độ vừa phải - 1 quả mỗi ngày - không gây hại cho tim mạch như lời đồn (Ảnh: Shutterstock)

"Hiện nay, các nghiên cứu về mối liên hệ giữa việc tiêu thụ trứng và bệnh lý về tim mạch đưa ra những kết luận trái chiều do kích thước mẫu nhỏ và thông tin hạn chế", PGS Yu nói.

Đó chính là lý do tại sao PGS Yu và các cộng sự của mình thực hiện nghiên cứu quy mô lớn hơn - trên 416.213 người khỏe mạnh - trong 9 năm với mục đích làm rõ mối liên hệ trên.

Theo PGS Caroline Richard, Đại học Alberta (Canada), quy mô lớn là “thế mạnh” trong nghiên cứu. Mặc dù vậy, PGS Richard cho rằng đây vẫn chỉ là nghiên cứu quan sát, cần thêm nhiều nghiên cứu để xác minh mối liên hệ giữa việc tiêu thụ trứng và nguy cơ mắc bệnh tim hoặc đột quỵ. Được biết, PGS Richard không tham gia vào nghiên cứu của PGS Yu.

Bệnh tim mạch và đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu. Mỗi năm, gần 18 triệu người tử vong do bệnh tim mạch, chiếm 31% số ca tử vong trên toàn thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 80% số ca tử vong do bệnh tim mạch là do đau tim và đột quỵ.

Nhật Huy (Nguồn: US News)