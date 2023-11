Miền Trung mưa trắng trời, nhiều vùng ngập sâu trong biển nước

Video: Ô tô liều mình 'bơi' qua biển nước ở Hà Tĩnh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 12/11 tại một số tỉnh miền Trung từ Nghệ An có mưa rất to. Mưa lớn gây ra tình trạng ngập cục bộ tại TP Vinh (tỉnh Nghệ An) và nhiều vùng trũng thấp của Hà Tĩnh ngập sâu trong nước. Ngoài ra, mưa cũng gây ra tình trạng sạt lở tại một số địa phương.

Mưa lũ kéo đổ tường trường học ở Hà Tĩnh

Tại Nghệ An: Ghi nhận của PV VTC News cho thấy, từ đêm 12/11, mưa to đến rất to khiến nhiều tuyến đường nội thị TP Vinh (Nghệ An) rơi vào tình cảnh ngập úng, ách tắc. Các phương tiện tham gia giao thông gặp khó, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng lớn.

Nhiều tuyến đường ở TP Vinh (Nghệ An) ngập sâu do mưa lớn

Trưa và chiều 13/10, mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường 72m đoạn qua xã Nghi Phú (TP Vinh) bị ngập như sông.

Những tuyến đường tại TP Vinh như: Đại lộ Lê Nin cứ mưa là ngập sâu, đoạn từ ngã tư Nguyễn Sỹ Sách tới vòng xuyến Lê Hồng Phong, Trường Thi. Lượng mưa lớn khiến nước rút chậm, chỉ sau khi tạnh mưa tầm 30 phút đến 1 giờ đồng hồ thì mới thoát cảnh úng ngập.

Tình trạng ngập cục bộ, ngập sâu không chỉ khiến giao thông phải dừng hẳn mà còn khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mưa lớn gây ngập úng khiến phương tiện giao thông của người dân tại TP Vinh phải gọi xe cứu hộ để di chuyển qua những đoạn đường bị lụt.

Tại Hà Tĩnh: Từ đêm 12/11 đến trưa 13/11, nhiều nơi ở Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn, có nơi mưa rất to. Lượng mưa vùng núi và ven biển phía bắc phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 100mm; ven biển phía nam phổ biến 100 - 200mm có nơi trên 200mm.

Tại huyện Lộc Hà, sáng 13/11, khu vực đường liên xã Thạch Châu - Thạch Mỹ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) bị nước lũ nhấn chìm, mênh mông nước.

Mưa lớn khiến nhiều nơi như thành phố Hà Tĩnh, huyện Can Lộc, huyện Lộc Hà ngập sâu. Đặc biệt, tại thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) nhiều tuyến đường bị ngập nước, Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn này có đoạn bị ngập từ 0,2-0,3m khiến phương tiện di chuyển khó khăn.

Để ứng phó với mưa lớn, 4 trường mầm non tại thị trấn Nghèn và nhiều trường học trên địa bàn huyện Can Lộc đã quyết định cho trẻ nghỉ học. Đặc biệt, mưa lớn khiến một bức tường bao dài hơn 100m của trường học tại xã Quang Lộc (Can Lộc) đổ sập, rất may, vụ việc không gây thương vong về người.

Tại huyện Hương Sơn, khoảng 4h ngày 13/11, mưa lớn khiến khối lượng lớn đất đá từ núi Nầm sạt lở, đổ ập xuống chắn ngang quốc lộ 8A, nơi tiếp giáp giữa xã Sơn Châu và xã Kim Hoa. Hiện, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, điều tiết giao thông tại khu vực sạt lở.

Cao tốc đoạn qua Huế - Đà Nẵng sạt lở nghiêm trọng

Tại TP Đà Nẵng: Mưa lớn trong đêm 12 đến sáng 13/11, một số khu vực thuộc huyện Hòa Vang bị ngập cục bộ do nước sông Túy Loan dâng cao. Các khu vực xảy ra ngập lụt chủ yếu thuộc các xã Hòa Phong, Hòa Nhơn… với mực mước cao từ 0,3 - 0,7m.

Cũng do nước sông Túy Loan dâng cao, vùng sản xuất rau an toàn Túy Loan bị ngập từ 0,2m đến gần 1m, nhiều diện tích hoa màu bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, mưa diễn biến phức tạp gây sạt lở tại 2 tuyến đường thuộc địa phận Đà Nẵng là khu vực đèo La Ngà, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang và ta luy dương trên tuyên cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Cụ thể, sáng 13/11, ta luy dương đèo La Ngà (đường ĐT 601, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) sạt lở, đất đá, cây cối tràn lấp mặt đường. Ngay sau đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng đưa máy đào lên hiện trường để dọn dẹp đất đá.

Đến trưa 13/11, lực lượng chức năng dọn dẹp toàn bộ số đất đá sạt lở tràn xuống đường, đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến 601.

Mưa lớn trong đêm 12 và sáng 13/11 gây nên tình trạng sạt lở tại Km46+300 cao tốc La Sơn - Tuý Loan đoạn qua huyện Hoà Vang (TP Đà Nẵng) trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Theo Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam), tại hiện trường, hàng nghìn mét khối đất đá trên ta luy dương sụt trượt đổ xuống mặt đường khiến việc lưu thông của các phương tiện bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Khu quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) chỉ đạo lực lượng và huy động phương tiện đến hiện trường để thu dọn, xử lý đất đá, bảo đảm điều kiện cho phương tiện lưu thông.

Đại diện Khu quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, ảnh hưởng của mưa lớn gây sạt lở tại vị trí Km46+300. Khối lượng sạt lở từng đợt không lớn nhưng xảy ra liên tục. Đến thời điểm hiện tại đã thông xe một làn đường.

"Chúng tôi yêu cầu đơn vị tập kết thiết bị, máy móc ở khu vực có nguy cơ sạt lở 24/24, xuất hiện sạt lở đến đâu thu gom xử lý đến đó để đảm bảo cho các phương tiện lưu thông", đại diện Khu quản lý đường bộ III nói.

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án) cho biết, vẫn đang thực hiện trao đổi với các bên liên quan, trước mắt đơn vị quản lý thực hiện thu dọn đất đá để đảm bảo giao thông. Sau đó sẽ phối hợp để xem xét, đánh giá nhằm có giải pháp cụ thể.

Tại Thừa Thiên - Huế: Theo bản tin dự báo của Đài khí tượng Thuỷ văn Thừa Thiên - Huế, từ đêm 12-17/11 trên đất liền tỉnh này có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông. Cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 800mm.

Vùng biển ngoài khơi tỉnh Thừa Thiên - Huế có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao 2,5 - 4 mét.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, từ ngày 10/11 Trưởng Ban Chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế ra lệnh duy trì lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa nước Tả Trạch qua tràn và tuabin 250-700m3/s tiếp tục hạ dần mực nước hồ. Điều chỉnh và vận hành tuỳ theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Cùng với đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng yêu cầu vận hành điều tiết hồ chứa thuỷ điện Bình Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 150-500m3/s. Điều chỉnh vận hành tuỳ theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng lúc 7h ngày 11/11.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, ở Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến 17-19 độ C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều tối và đêm 13/11, Hà Tĩnh mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Chiều tối 13/11 đến ngày 15/11, Thừa Thiên - Huế đến Bình Định mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, có nơi trên 500mm. Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.