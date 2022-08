Mì Omachi bị tiêu hủy ở Đài Loan: Masan nói không bán

(VTC News) -

Sáng 25/8, đại diện của Masan Consumer, nhà sản xuất mỳ Omachi, đã trả lời VTC News về việc website của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) đăng tải thông tin sản phẩm mì Omachi xốt tôm chua cay do Công ty TNHH Qianyu nhập khẩu từ Việt Nam bị trả lại để tiêu hủy do không phù hợp các tiêu chuẩn của thị trường Đài Loan.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Masan Consumer đã lập tức tiến hành các bước xác minh cần thiết.

"Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, Masan Consumer không trực tiếp xuất khẩu hoặc bán sản phẩm mì Omachi xốt tôm chua cay cho đối tác có tên Công ty Qianyu để xuất khẩu cho thị trường Đài Loan như thông tin cảnh báo của TFD. Chúng tôi đang phối hợp cùng Bộ Công Thương, Bộ Y tế và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác minh và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật hiện hành", thông cáo của Masan nêu.

Masan khẳng định không bán mì Omachi bị tiêu hủy ở Đài Loan. (Ảnh minh họa)

Theo Masan, do tiêu chuẩn quy định an toàn thực phẩm của mỗi nước là khác nhau nên các sản phẩm mì Omachi mà Masan Consumer sản xuất khi xuất khẩu cho từng quốc gia và các khu vực cũng khác nhau để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các thị trường sở tại. Tại Việt Nam, sản phẩm mì Omachi đang được sản xuất đáp ứng đủ mọi quy định về an toàn thực phẩm của Nhà nước Việt Nam và bảo đảm an toàn sức khoẻ cho người sử dụng.

"Đối với các nhà phân phối, đại lý kinh doanh các sản phẩm Masan Consumer, chúng tôi luôn có những điều khoản quy định nghiêm ngặt ghi rõ trong hợp đồng phân phối về việc không được xuất khẩu sản phẩm của thị trường này sang thị trường khác và Masan Consumer cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định này theo đúng cam kết trong hợp đồng và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành", nhà sản xuất mì Omachi thông tin.

Liên quan đến sự việc này, Bộ Công Thương cho biết, từ báo cáo của Thương vụ Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc), Bộ nắm được thông tin Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm thuộc Cơ quan y tế và phúc lợi Đài Loan phát hiện mì ăn liền Omachi có chất cấm ethylene oxide (EO) xuất xứ từ Việt Nam và đang xử lý theo quy định.

"Bộ Công Thương yêu cầu doanh nghiệp báo cáo cụ thể về vấn đề này và sau khi xác minh, làm rõ sẽ thông tin tới báo chí, người dân.

Trước đó, hãng tin CNA (Đài Loan) đưa tin Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thuộc Cơ quan Y tế và Phúc lợi Đài Loan (Trung Quốc) phát hiện lô mì ăn liền hương vị tôm chua cay Omachi nhập khẩu từ Việt Nam có chất ethylene oxide chưa được cấp phép sử dụng tại lãnh thổ này.

Theo danh sách vi phạm kiểm tra biên giới mới nhất do Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm vùng lãnh thổ này công bố hôm 23/8, tổng cộng 19 loại thực phẩm bị thu hồi hoặc tiêu hủy.

Lô mì ăn liền hương vị tôm chua cay do Công ty TNHH Qianyu nhập khẩu từ Việt Nam chứa 0,195 mg/kg chất ethylene oxide chưa phê duyệt được phát hiện trong gói gia vị. Tổng khối lượng lô mì ăn liền Omachi có chất cấm ethylene oxide là 1.440kg bị thu hồi và tiêu hủy (tương đương 600 thùng mì 30 gói, mỗi gói 80 gam).