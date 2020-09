Messi, Ronaldo lần đầu tiên cùng bị gạt khỏi top 3 cầu thủ hay nhất châu Âu

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vừa công bố danh sách đề cử danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm 2020. Cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều không góp mặt. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ khi UEFA tổ chức cuộc bầu chọn này vào năm 2011.

Kevin de Bruyne, Manuel Neuer và Robert Lewandowski là ba ứng viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2020. Trong đó, Lewandowski được đánh giá là có cơ hội giành chiến thắng cao nhất sau một mùa giải xuất sắc trong màu áo Bayern Munich cả trên phương diện cá nhân lẫn tập thể.

Robert Lewandowski là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2020.

Chân sút người Ba Lan ghi tổng cộng 55 bàn sau 47 trận đấu. Cũng như Neuer, Lewandowski góp công lớn giúp Bayern giành cú ăn ba: vô địch Champions League, Bundesliga và DFB Pokal. Truyền thông châu Âu từng bình luận rằng nếu cuộc bình chọn giải The Best của FIFA và Quả Bóng Vàng không bị hủy bỏ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tiền đạo 31 tuổi sẽ là ứng viên hàng đầu.

Kevin de Bruyne là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2019/2020 của Ngoại Hạng Anh. Tiền vệ người Bỉ chạm tới kỷ lục 20 đường kiến tạo trong một mùa giải của giải đấu hạng cao nhất bóng đá Anh.

Trong khi đó, Messi và Ronaldo đều trải qua mùa giải không mấy thành công. Messi thậm chí còn suýt rời Barcelona sau khi đội chủ sân Nou Camp chỉ về nhì ở La Liga, bị Bayern loại khỏi Champions League với tỉ số 2-8. Ronaldo vô địch Serie A cùng Juventus nhưng cũng không tiến sâu ở đấu trường châu Âu.