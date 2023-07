(VTC News) -

Muốn mua đồ xịn, trước tiên bạn cần lựa chọn những nơi bán hàng tin cậy. Kết hợp với những mẹo dưới đây, bạn có thể phát hiện ra những mặt hàng kém chất lượng để tránh phí tiền khi mua sắm.

Mẹo phân biệt quần áo rởm và xịn khi mua sắm

Bạn sẽ không lo mua phải hàng rởm nếu áp dụng các mẹo phân biệt sau.

Kéo mạnh vải để kiểm tra chất lượng

Bằng cách dùng tay nhẹ nhàng kéo giãn đường may trên một sản phẩm nào đó, rất nhanh thôi =, bạn có thể biết được bộ đồ mình muốn mua có chất lượng tốt hay không. Nếu như đường may có dấu hiệu giãn rộng, nhìn như sắp bung chỉ thì dù có thích thế nào, bạn cũng nên để lại món đồ ấy, đừng mua về. Món đồ chất lượng tốt sẽ luôn giữ nguyên dáng vải.

Kiểm tra lớp lót

Để trang phục vừa vặn với cơ thể, lớp lót phải dày dặn nhưng mềm mại. Món đồ được làm từ vải co giãn thì lớp lót cũng phải đàn hồi. Tương tự, nếu món đồ được làm từ vải không thể chống thấm như len hoặc bông thì chất liệu lớp lót cũng không được co giãn quá.

Kiểm tra vải

Một trong các thành phần của vải là viên nén, chúng ảnh hưởng đến hình dáng tổng thể của vải. Các loại vải tổng hợp (polyester, elastane, acrylic, polyamide hoặc nylon) được bao phủ bởi nhiều loại viên nén trên bề mặt. Bạn không cần quan tâm đến điều này, chỉ cần lúc mua hãy cọ xát mạnh mảnh vải này vào mảnh vải khác, nếu thấy vải xù lông và bị co lại thì đó là hàng kém chất lượng.

Mẹo phân biệt quần áo rởm và xịn sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều khi mua sắm.

Kiểm tra khóa kéo

Khi mua quần áo và các loại phụ kiện có khóa, nên ưu tiên chọn khóa kim loại, bởi những loại khóa làm từ chất liệu này sẽ có tuổi thọ dài hơn. Ngoài ra, với váy ngắn hay váy liền, khóa kéo cần có chiều dài và màu sắc đồng điệu với trang phục.

Sử dụng khuy, khóa kém chất lượng là một cách để nhà sản xuất tiết kiệm chi phí, giảm giá thành. Hàng may mặc chất lượng cao đồng nghĩa với khóa tốt và được giấu kín, cách may khéo léo để hàng răng cưa không cấu hỏng vải.

Chú ý mác in trên quần áo

Mác in trên quần áo sẽ cho biết tất tần tật mọi thông tin về sản phẩm, ví dụ như chất liệu vải tự nhiên hay nhân tạo. Thế nên nếu muốn mua được món đồ tốt, chị em nên chọn quần áo có tỷ lệ 5-30% cotton; đừng chọn chất liệu vải 100% cotton vì chúng sẽ rất dễ co lại sau khi giặt.

Kiểm tra viền và đường may

Khi mua quần áo, bạn có thể kiểm tra viền và đường may trang phục. Nếu đường may lỏng lẻo thì chứng tỏ đây là sản phẩm kém chất lượng. Nếu đường may ẩu, không khớp hoặc không cùng tông màu với quần áo thì chứng tỏ sản phẩm bị lỗi hoặc được thực hiện khá vội vàng.

Các chuyên gia trong ngành tiết lộ, đối với quần và váy của các thương hiệu lớn, đường viền có công thức may khoảng 4cm, đối với áo phông và sơ mi thì viền này chỉ khoảng 2cm. Bạn có thể dựa vào đặc điểm này để lựa chọn.

Kiểm tra khuy áo để phân biệt quần áo rởm hay xịn.

Kiểm tra khuy áo

Khi sản xuất đồ rởm hay kém chất lượng, người ta thường không chú ý tới các chi tiết nhỏ. Đó là lý do bạn nên kiểm tra cúc và phần khuyết trước khi mua một món đồ. Hãy đảm bảo rằng các chiếc cúc đều chắc chắn và chỉ khâu không bị lộ, không phản màu với phần vải quần, áo. Lỗ khuyết nên gọn gàng, vừa vặn, không có sợi chỉ lem nhem.

Chú ý tới màu sắc ở nếp gấp

Nếu màu sắc ở chỗ tay cầm, đường viền, khóa kéo trông nhạt màu hay có các vệt đốm, đó là dấu hiệu cho thấy sản phẩm kém chất lượng. Điều này cũng đúng khi một phần của sản phẩm có màu sáng hay tối hơn phần còn lại. Những đồ này sẽ dần phai màu sau vài lần giặt và bạn không nên mua.

Với những mẹo phân biệt quần áo rởm và xịn trên đây, chắc hẳn bạn sẽ sớm trở thành chuyên gia mua sắm.

Mai Linh (Tổng hợp)