Meey Land và PVcomBank hợp tác phát triển dịch vụ tài chính số trên Meey Finance

(VTC News) -

Ngày 9/1/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land (Meey Land) ký kết hợp tác chiến lược với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank).

Sự hợp tác giữa một trong những ngân hàng tiên phong chuyển đổi số tại Việt Nam là PVcomBank với Meey Land - doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu trong lĩnh vực proptech (công nghệ bất động sản) có thể coi là bước tiến mới mang đến các giải pháp tài chính số, cung cấp nguồn dữ liệu đáng tin cậy cho khách hàng, qua đó thúc đẩy sự phát triển bền vững cho thị trường bất động sản.

PVcombank và Meey Land hợp tác sẽ góp phần nâng cao chất lượng và tốc độ thẩm định bất động sản.

Nền tảng tài chính số với nhiều tiện ích vượt trội

Tại buổi lễ, hai bên đã chia sẻ những định hướng chung trong việc triển khai, phát triển các sản phẩm tài chính số đa tiện ích nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mới trọn vẹn hơn.

Meey Land kỳ vọng, với sự hợp tác của PVcomBank trong việc cung ứng giải pháp tài chính trên nền tảng số, doanh nghiêp sẽ xây dựng, phát triển một mạng lưới khách hàng rộng lớn, nâng cao giá trị thương hiệu, gia tăng thanh khoản bất động sản, tạo đột phá trên thị trường công nghệ toàn cầu.

Về phía PVcomBank, đây cũng là cơ hội để ngân hàng tiếp cận với phân khúc khách hàng tiềm năng mới, qua đó quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ ưu việt, nhiều tiện ích.

Lộ trình dự án được hai bên thống nhất triển khai gồm 3 giai đoạn, thời gian thực hiện ban đầu dự kiến trong gần 4 năm, từ 2023 đến 2027. Ở giai đoạn đầu, PVcomBank sẽ kết nối các dịch vụ ngân hàng với ứng dụng Meey Finance - một nền tảng tài chính số mới.

Nền tảng này được phát triển với đầy đủ tiện ích về thanh toán, dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm… cùng những trải nghiệm thuận tiện và cơ chế bảo mật tối đa cho người dùng.

Ứng dụng Meey Finance được đánh giá có ưu thế nổi trội trong hoạt động thẩm định, chuyển nhượng, đầu tư và cho vay bất động sản.

Đặc biệt, Meey Finance là sản phẩm trung tâm có vai trò kết nối toàn bộ hệ sinh thái Công nghệ - Tài chính bất động sản Meey Land, tạo nên sự cộng hưởng to lớn về giá trị sử dụng giúp người dùng an tâm giao dịch, tiết kiệm chi phí so với các hình thức giao dịch truyền thống, hỗ trợ tăng doanh thu, lợi nhuận từ kinh doanh tài chính, thúc đẩy bán chéo các sản phẩm khác dễ dàng hơn.

Giải pháp góp phần minh bạch thị trường bất động sản

Bà Hà Thị Thu Trang - Phó Giám đốc Ngân hàng số PVcomBank cho rằng, bất động sản là loại tài sản đóng vai trò quan trọng, là đối tượng được sử dụng và khai thác trong nhiều giao dịch đầu tư, cho vay của nền kinh tế. Để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững, việc minh bạch thông tin là điều cần thiết.

Tuy nhiên, người dân, nhà đầu tư gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin chính xác về các sản phẩm bất động sản. Ngược lại, nhiều dự án bất động sản đầy đủ pháp lý nhưng lại không có kênh thông tin để tiếp cận đến người mua.

“PVcomBank luôn ưu tiên lấy công nghệ và đổi mới sáng tạo làm cốt lõi để phát triển. Do đó, kết hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ số nhằm đa dạng hóa giải pháp là việc làm cần thiết. Trong khi đó, Meey Land sở hữu Hệ sinh thái về Công nghệ - Tài chính bất động sản khá toàn diện.

PVcomBank có thế mạnh về tài chính, Meey Land có thế mạnh về công nghệ bất động sản. Vì thế, tôi tin đây sẽ là một sự kết hợp đầy tiềm năng không chỉ cho hai đơn vị mà còn cho các khách hàng và cho thị trường”, bà Hà Thị Thu Trang nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Ngân hàng số PVcomBank - bà Hà Thị Thu Trang phát biểu tại sự kiện.

Là một doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ tiêu biểu, Meey Land luôn ý thức được sứ mệnh tiên phong chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản thông qua nhiều hoạt động tích cực đóng góp cho sự phát triển chung của ngành.

Hệ sinh thái Meey Land sở hữu công nghệ All-in-one (trọn bộ giải pháp trong một nền tảng) gồm nhiều ứng dụng đã và đang giải quyết được những nhu cầu cụ thể, thiết thực của thị trường bất động sản tại Việt Nam.

Một số sản phẩm nổi bật của Meey Land phải kể đến như: Cổng thông tin bất động sản xác thực 4.0 - meeyland.com và App Meey Land; Ứng dụng quản lý nhu cầu khách hàng dành riêng cho nhà môi giới bất động sản - Meey CRM; Công cụ định giá bất động sản ứng dụng công nghệ AI - Meey Value…

Những ứng dụng số này cũng giúp Meey Land liên tiếp gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực công nghệ như Sao Khuê, Vietnam Digital Awards, Top công nghiệp 4.0 Việt Nam…

Song song với quá trình hoàn thiện và phát triển các sản phẩm công nghệ, Meey Land còn không ngừng chuẩn hóa hoạt động quản lý vận hành chuyên nghiệp, nâng cao giá trị thương hiệu theo chuẩn quốc tế dưới sự tư vấn của các Tập đoàn lớn như PwC Việt Nam, Richard Moore Associates, BSI Việt Nam…

Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Land cho rằng, Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển dịch vụ kỹ thuật số.

“Việc ứng dụng công nghệ trong ngành tài chính - ngân hàng đã phát triển nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu. Những năm gần đây trên thế giới có rất nhiều các start-up về fintech thành công và tạo ra những thay đổi tích cực trong hành vi người dùng cũng như tiết giảm chi phí hiệu quả.

Việc xây dựng nhiều hơn những nền tảng tài chính hợp xu thế có thể coi như một cuộc cách mạng kỹ thuật số giúp thay đổi cách thức kinh doanh trong ngành tài chính - ngân hàng ở cấp độ vĩ mô. Theo nhiều báo cáo cho thấy, Việt Nam có lợi thế để phát triển các dịch vụ kỹ thuật số (dân số trẻ, tăng trưởng kinh tế ổn định, được sự ủng hộ lớn từ Chính phủ…).

Từ đó có thể thấy dư địa phát triển trong lĩnh vực này ở nước ta khá lớn. Nhận thấy những tiềm năng rộng mở đó, Meey Land không ngừng nỗ lực nghiên cứu những sản phẩm, dịch vụ mới, ứng dụng công nghệ mới (AI, Big Data, IoT, AR/VR…), thử nghiệm cách thức mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Lần hợp tác này với PVcomBank, tôi hi vọng hai bên sẽ kết hợp hiệu quả để tạo ra nhiều nền tảng, ứng dụng công nghệ số mới uy tín, thiết thực”, ông Hoàng Mai Chung - Chủ tịch Meey Land chia sẻ.

Quá trình hợp tác giữa PVcomBank và Meey Land được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng và tốc độ thẩm định bất động sản, đồng thời mang tới giải pháp thanh toán, giao dịch bất động sản an toàn cùng các hỗ trợ tài chính tín dụng ưu đãi hơn cho khách hàng. Qua đó giúp khắc phục được một số bất cập trong giao dịch bất động sản tại Việt Nam.