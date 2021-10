MC Khả Như đặt 'nghệ danh mới' chất lừ cho Puka

(VTC News) -

Tập 27 "Ca sĩ bí ẩn – Làn sóng mới – Phiên bản online" chuẩn bị lên sóng với hai khách mời đặc biệt, đó là ca sĩ Long Nhật và diễn viên Thanh Thức.

Puka tiếp tục trở lại "Ca sĩ bí ẩn" với biệt danh mới “bé lén ca sĩ” do MC Khả Như đặt. Đội trưởng Đội xanh tuần này sẽ cùng chung “chí hướng” với diễn viên Thanh Thức. Giống như những nghệ sĩ khác, lần đầu tham gia chương trình với phiên bản online, nam diễn viên tỏ ra khá bỡ ngỡ và hồi hộp vì phải tự mình set up máy, tự quay và tự chuẩn bị trang phục, make up.

Tuy nhiên, có vẻ như sự khó khăn này sẽ trở nên thật nhỏ bé sau khi Thanh Thức vượt qua “ngàn chướng ngại vật”, sự “lừa gạt”, đánh đố từ chương trình. MC Khả Như cũng không quên “trấn an” khách mời: “Anh Thức ơi, anh cứ mang cái tâm lý bỡ ngỡ đó đi, bởi vì anh sẽ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hoang mang này đến hụt hẫng khác, đó là cảm xúc khi tham gia chương trình này nha anh”.

Đối thủ của Đội xanh tuần này là Đội đỏ của Chí Thiện và ca sĩ Long Nhật. Đã rất lâu không được tham gia các hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Long Nhật chia sẻ: “Anh rất buồn, rất nhớ khán giả, nhớ sân khấu, nhớ đồng nghiệp”. Có lẽ đây cũng là cảm xúc chung của nhiều nghệ sĩ khi một thời gian dài phải ở nhà tránh dịch. Với những gameshow phiên bản online như thế này cũng đã phần nào tạo cơ hội cho các nghệ sĩ được gặp gỡ, trò chuyện cùng với nhau và vơi bớt đi nỗi nhớ nghề, nhớ khán giả.

Mặc dù đã là người “từng trải” và dày dạn kinh nghiệm trong "Ca sĩ bí ẩn", nhưng ngay khi vừa xem xong MV đầu tiên của các thí sinh, MC Khả Như và đội trưởng Chí Thiện đã phải thốt lên rằng: “Quá khủng khiếp, quá sợ biên tập và ekip chương trình, che mặt rồi còn trùm màn, ai mà đoán được”.

Tiết mục luôn được mong chờ trong chương trình đó là phần thi hát đối kháng của 2 đội. Với kiến thức âm nhạc khổng lồ và đam mê ca hát bất tận từ 2 đội chơi, MC Khả Như đã phải nhanh chóng chấm dứt “cuộc chiến không hồi kết” này bằng trò chơi oẳn tù xì và phần thắng may mắn đã thuộc về đội Puka – Thanh Thức.

"Ca sĩ bí ẩn" số 5 tuần này cũng là một ẩn số được Puka và ca sĩ Long Nhật dự đoán: “Đây là một nghệ sĩ xịn”, “Cái dáng này là của một nghệ sĩ lớn, chắc chắn là một ca sĩ”. Sự xuất hiện đầy bí ẩn với hình ảnh những ngón tay chơi đàn điêu luyện và không để lộ giọng nói. Liệu hai đội chơi có đoán ra được "Ca sĩ bí ẩn" số 5 là ai?

Tập 27 "Ca sĩ bí ẩn – Làn sóng mới" sẽ lên sóng vào lúc 21h ngày 25/10 trên kênh HTV7.