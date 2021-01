Máy bay Indonesia rơi: Xác định danh tính nạn nhân đầu tiên và vị trí hộp đen

Ngày 11/1, Indonesia thông báo trên cơ sở phân tích đối chiếu ADN, các cơ quan chức năng xác định được danh tính nạn nhân đầu tiên trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Sriwijaya Air chiều 9/1. Tai nạn khiến toàn bộ 62 hành khách cùng phi hành đoàn thiệt mạng.

Trưởng phòng Thông tin thuộc Cục quan hệ công chúng của Cảnh sát Quốc gia Indonesia, Chuẩn tướng Rusdi Hartono cho biết, nạn nhân đầu tiên là Okky Bisma, nam tiếp viên của hãng hàng không Sriwijaya Air có mặt trên chuyến bay gặp nạn mang số hiệu SJ 182.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Sriwijaya Air, tại cảng Tanjung Priok ở Jakarta, Indonesia ngày 11/1/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo ông Rusdi, quá trình nhận dạng được thực hiện thành công sau khi đối chiếu dữ liệu mẫu ADN do gia đình nạn nhân cung cấp.

Ông Rusdi cho biết thêm, đến chiều 11/1, cảnh sát tiếp nhận tổng cộng 17 túi chứa các phần thi thể của nạn nhân và 53 mẫu ADN từ các gia đình cung cấp.

Indonesia đã triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn từ ngày 9/1 với sự tham gia của nhiều lực lượng và phương tiện tại vùng biển xung quanh Quần đảo Seribu - khu vực được cho là địa điểm máy bay rơi.

Ngoài một số mảnh vỡ máy bay, quần áo, tư trang cũng như các mảnh thi thể, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cũng phát hiện tín hiệu hộp đen cách mặt nước khoảng 23m.

Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia (KNKT) Soerjanto Tjahjono bày tỏ hy vọng, trong ngày 11/1 cơ quan này sẽ tìm được hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn.

Trước đó, Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia, Đô đốc Yudo Margono thông báo lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Indoensia xác định chính xác vị trí hộp đen của máy bay gặp nạn. Theo đó, hộp đen của máy bay SJ 182 được xác định đang nằm dưới độ sâu khoảng 15-16m trong khu vực có phạm vi 140m x 100m thuộc khu vực biển Pulau Seribu, Indonesia. Đội thợ lặn được huy động tập trung tại khu vực này để lên phương án trục vớt hộp đen.

Đô đốc Yudo Margono nhận định hộp đen đang bị chôn vùi dưới nhiều mảnh vỡ của máy bay. Do vậy sẽ khó khăn hơn khi đưa được hộp đen lên mặt nước và điều này yêu cầu lực lượng chức năng của Indonesia phải hết sức thận trọng để đảm bảo an toàn cho các thợ lặn.

Mặc dù vậy, Đô đốc Yudo Margono cho rằng việc tìm kiếm hộp đen lần này có phần dễ dàng hơn so với việc tìm kiếm hộp đen của chiếc máy bay JT 610 của hãng hàng không Lion Air gặp nạn hồi năm 2018. Lý do là vị trí được xác định của hộp đen không quá sâu so với độ sâu hơn 30m mà lực lượng cứu hộ từng phát hiện hộp đen của máy bay JT 610.

Đô đốc Yudo Margono khẳng định hộp đen của máy bay SJ 182 sẽ sớm được đưa lên mặt nước để phục vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này.