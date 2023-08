Mâu thuẫn gia đình, chồng chém vợ trọng thương

(VTC News) -

Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Công an huyện Quảng Điền và Công an thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền) đã bắt được Lê Đức Từ (60 tuổi, trú 14/13 đường Lê Tư Thành, tổ dân phố Tráng Lực, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền), kẻ dùng dao phay chém vợ là bà Trần Thị Th. (57 tuổi) thương tích nặng.

Thông tin ban đầu, khoảng 0h15 ngày 21/8, do mâu thuẫn trong gia đình, Từ dùng con dao phay chém vợ, trong đó có nhát vào phần đầu của bà Th. gây thương tích nặng. Sau khi chém vợ, Từ bỏ mặc nạn nhân, lấy xe máy rời khỏi nhà.

Lê Đức Từ khi bị bắt.

Nhận tin báo của người dân, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công an huyện Quảng Điền, Công an thị trấn Sịa có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ nhiều mẫu máu của nạn nhân, cây dao phay là hung khí Từ sử dụng ra tay tàn ác với vợ.

Được biết, bà Trần Thị Th. làm nghề thu mua hến trên phá Tam Giang, còn Từ không có nghề nghiệp ổn định.