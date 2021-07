Mặt trời to là thế nhưng thực ra được gọi là ngôi sao lùn, vì sao vậy?

Ngôi sao là gì?

Ngôi sao là một quả bóng khí phát sáng, chủ yếu là hydro và heli, được giữ bởi trọng lực riêng của nó. Phản ứng tổng hợp hạt nhân trong lõi của nó hỗ trợ ngôi sao chống lại trọng lực và tạo ra các photon và nhiệt, cũng như một lượng nhỏ các nguyên tố nặng hơn.

Hành tinh là gì?

(Ảnh: Max Pixel)

Hành tinh là một thiên thể quay quanh ngôi sao hoặc các tàn tích sao. Hành tinh có đủ khối lượng để nó có dạng hình cầu do chính lực hấp dẫn của nó tạo nên. Khối lượng của hành tinh không quá lớn giúp tạo phản ứng nhiệt hạch khiến nó có thể nóng lên và tự phát sáng như một ngôi sao.

Sự khác nhau giữa hành tinh và ngôi sao

Sự khác biệt chính giữa các ngôi sao và các hành tinh là các ngôi sao có nhiệt độ cao so với các hành tinh. Các ngôi sao trải qua các phản ứng hạt nhân, chúng đốt cháy hydro trong lõi, giải phóng một lượng năng lượng khổng lồ, để đủ nóng cho những phản ứng này diễn ra, các ngôi sao cần phải cực kỳ lớn. Chúng phải có khối lượng ít nhất 75 lần so với Sao Mộc, hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt trời. Do ngôi sao tỏa ra năng lượng nên chúng là những vật thể rất sáng.

Trong khi đó các hành tinh không tự tạo ra năng lượng thông qua các phản ứng hạt nhân. Chúng phản ánh một số bức xạ đến từ ngôi sao mẹ của chúng.

Mặt trời là một ngôi sao vàng lùn

Những ngôi sao tạo ra năng lượng bằng cách duy trì và tổng hợp hydro bao gồm sao lùn, sao lớn và sao siêu lớn. Sao lớn và sao siêu lớn đại diện cho giai đoạn cuối của ngôi sao, còn phần lớn các ngôi sao có kích thước nhỏ hơn thuộc giai đoạn trưởng thành về mặt tiến hóa gọi là ngôi sao lùn.

Khối lượng của Mặt trời chiếm 99,86% tổng khối lượng trong hệ Mặt trời, tạo ra nhiệt độ và mật độ trong lõi đủ cao để duy trì phản ứng tổng hợp hạt nhân của hydro thành heli biến nó thành 1 ngôi sao. Điều này giải phóng năng lượng khổng lồ, chủ yếu tỏa vào không gian khi bức xạ điện từ đạt cực đại trong ánh sáng khả kiến.

Như vậy Mặt trời – “trái tim” của hệ Mặt trời của chúng ta là một ngôi sao lùn, đôi khi nó còn được gọi là "vàng lùn", một quả cầu khí nóng rực.

Vào ban ngày, chúng ta chỉ thấy được một ngôi sao duy nhất trên bầu trời. Đó là ngôi sao gần chúng ta nhất, ngôi sao có ảnh hưởng nhất đến cuộc sống thường nhật của chúng ta, ngôi sao mà chúng ta đã tặng cho một cái tên riêng: Mặt trời.

Mặt trời cũng là ngôi sao ở gần Trái đất nhất, ánh sáng của nó mất khoảng 8 phút 30 giây để đến được với chúng ta. Các ngôi sao khác trên bầu trời cách xa Trái đất hơn Mặt trời rất nhiều. Ngôi sao gần chúng ta nhất sau Mặt trời có tên là Proxima Centauri, ánh sáng phải mất 4,22 năm mới di chuyển được từ đấy đến Trái đất. Mà tốc độ của ánh sáng trong không gian rơi vào khoảng 300.000km/s rồi đấy!