Mất tài khoản Facebook bởi chiêu lừa ranh ma

Anh Trần Anh Tuấn (TP.HCM) chuyên thiết kế các tour du lịch nên nick Facebook cá nhân có gần 5.000 bạn bè và khoảng 2.000 người theo dõi. Không chỉ là nơi lưu giữ hình ảnh cá nhân, trang Facebook này còn là nơi anh giao dịch với khách hàng.

Một tài khoản của anh Tuấn bị khoá do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. (Ảnh: H.Đ)

Theo lời kể của anh Tuấn, gần đây kẻ xấu tạo một tài khoản Facebook giống với một người bạn của anh. Sau đó, tài khoản này gửi lời mời kết bạn đến anh Tuấn. Do bận bịu với công việc lên tour cuối tuần cho khách nên anh Tuấn chưa chấp nhận lời mời.

“Mình chưa kịp đồng ý kết bạn thì đối tượng vào bài viết trên Facebook của mình bình luận với giọng hối thúc, yêu cầu kết bạn. Giọng văn của đối tượng rất giống với giọng của chị bạn mình”, anh Tuấn nói với ICTnews.

Không nghi ngờ gì, anh Tuấn đồng ý kết bạn với tài khoản giả mạo. Sau đó, tài khoản này nhắn tin nhờ anh cắt (crop) giúp một tấm ảnh. Tấm ảnh là hình ghép một em bé không mặc quần áo (có che bộ phận nhạy cảm) với hình ảnh một chú khỉ.

Nghĩ người bạn nữ của mình không biết cắt ảnh nên anh Tuấn cắt giúp rồi gửi lại tài khoản kia. Ngay sau đó, tài khoản Facebook của anh Tuấn bị khoá với lý do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, có lẽ do tài khoản giả mạo kia đã báo cáo (report) với Facebook với lý do anh Tuấn phát tán ảnh sex trẻ em.

Kẻ lừa đảo nhắn tin cho anh Tuấn nhờ cắt ảnh. (Ảnh: NVCC)

Anh Tuấn sau đó mở lại một tài khoản Facebook mới, tìm những người đã chuyển tiền cọc đi tour các tuần tới và tuần tới nữa để làm việc lại, song vận xui chưa dừng lại ở đó. Anh Tuấn nhắn tin cho bạn bè giải thích về việc bị khoá tài khoản do vi phạm cộng đồng, kèm theo các hình ảnh trẻ em nói trên. Ngay lập tức, anh Tuấn lại bị khoá tài khoản mới lập với lý do như ban đầu.

Ngay sau khi bị khoá tới hai tài khoản Facebook, có người nhắn tin cho anh Tuấn để cung cấp dịch vụ mở khoá lại tài khoản với giá 13-15 triệu đồng. Anh Tuấn không đồng ý.

Sau sự việc, anh Tuấn cho rằng có khả năng kẻ xấu cố tình làm mất tài khoản Facebook của anh để cung cấp dịch vụ mở khoá. Hoặc cũng có thể đối thủ cạnh tranh muốn chơi xấu anh.

“Tôi tiếc vì mất quá nhiều hình ảnh, kỷ niệm các chuyến đi chơi, kỷ niệm thường nhật vì tôi thường chia sẻ trên Facebook. Rồi nhiều khách hàng tôi đã kết bạn để làm việc trước đó thì giờ không nhớ tài khoản của họ để kết bạn lại”, anh Tuấn nói.