Mất chỗ ở Espanyol, cầu thủ hay nhất Trung Quốc lặng lẽ hồi hương

(VTC News) -

Wu Lei chia tay Espanyol để hồi hương thi đấu cho Shanghai Port (Cảng Thượng Hải). Đội bóng của Tây Ban Nha chấp nhận thanh lý hợp đồng (còn thời hạn đến năm 2024) để ngôi sao số một Trung Quốc trở thành cầu thủ tự do, không thu về khoản phí chuyển nhượng nào.

Espanyol chiêu mộ Wu Lei từ Shanghai SIPG (nay là Shanghai Port) vào năm 2019 với giá 2 triệu euro. Tiền đạo sinh năm 1991 ra sân 126 trận, ghi 16 bàn và có 6 pha kiến tạo (theo dữ liệu của Transfermarkt). Tuy nhiên, kể từ mùa giải thứ ba ở Espanyol, khi đội nhà xuống giải hạng hai, Wu Lei không còn được trọng dụng. Anh chỉ ra sân cho CLB tổng cộng 17 trận trong 2 mùa giải gần nhất tính trên tất cả các đấu trường.

Wu Lei (áo trắng) là ngôi sao số 1 của bóng đá Trung Quốc.

Truyền thông và cộng đồng mạng Trung Quốc liên tục kêu gọi Wu Lei trở về khi không được thi đấu ở Tây Ban Nha. Ngôi sao số một của bóng đá Trung Quốc định về lại đội bóng cũ Shanghai Port từ đầu năm 2022. Được HLV trưởng thuyết phục, Wu Lei ở lại Espanyol đến hết mùa giải 2021/22.

Trả lời phỏng vấn tại Trung Quốc, Wu Lei cho biết anh hồi hương chủ yếu là vì lý do cá nhân. Tiền đạo này muốn ở gần gia đình sau vài năm thi đấu xa nhà. Ngoài ra, Wu Lei cũng tự nhận thấy rằng cơ hội ra sân của anh ở Tây Ban Nha cũng không còn nhiều.

"Cuộc cạnh tranh ở đây rất khốc liệt, khi các cầu thủ 18, 19 tuổi đã tiến bộ. Tôi đã 31 tuổi rồi và cảm thấy sự khác biệt về mặt thể chất so với họ, kể cả so với chính tôi cách đây 3 hay 4 năm", Wu Lei nói. Theo tờ AS, mức lương của ngôi sao người Trung Quốc tại Shanghai Port chỉ bằng một phần ba so với khi khoác áo Espanyol.

Wu Lei là ngôi sao số một của bóng đá Trung Quốc và hiện vẫn đóng vai trò trụ cột của đội tuyển quốc gia. Tại giải VĐQG Trung Quốc (Super League), Wu Lei từng lập kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử với 102 pha lập công khi mới 27 tuổi. Cầu thủ này được gọi bằng biệt danh "Vũ cầu vương" (vua bóng đá họ Vũ).