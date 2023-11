Mai Ngô ngồi 'ghế nóng' sau khi giành Á quân The New Mentor

(VTC News) -

Hoa hậu Kỳ Duyên, Á hậu Mai Ngô và ca sĩ Luna Đào xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế KOC Vietnam mùa 2. Đến với sân chơi này, Hoa hậu Việt Nam 2012 Kỳ Duyên đảm nhận vai trò host, trong khi đó, Mai Ngô và Luna Đào trở thành master (huấn luyện viên) cho 20 thí sinh đều là những TikToker nổi tiếng.

Mai Ngô được nhận định là "gà chiến" đội Thanh Hằng trong chương trình The New Mentor. Hơn hết, cô cũng tham gia nhiều show thực tế và có kinh nghiệm dẫn dắt các thí sinh. Đây cũng là chương trình đầu tiên Mai Ngô trở lại với ghế HLV sau khi giành Á quân The New Mentor 2023.

Mai Ngô cùng Kỳ Duyên và Luna Đào.

Nói về quyết định này, Mai Ngô bày tỏ: "Tôi đã theo dõi chương trình này từ mùa trước và cảm thấy rất thích. Chương trình giúp tìm ra những gương mặt tài năng mới, đây là sân chơi rất thú vị cho giới trẻ".

Á hậu 4 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 cũng cho rằng với kinh nghiệm "chinh chiến" ở nhiều chương trình truyền hình thực tế khiến cô cảm thấy tự tin hơn khi nhận lời ngồi "ghế nóng" tại chương trình này.

Mai Ngô ngồi "ghế nóng" sau The New Mentor.

Ngồi ghế HLV cùng Mai Ngô là Luna Đào. Nữ ca sĩ nổi tiếng với sự hoạt ngôn, khả năng "chặt chém" vừa tinh tế vừa xéo xắt, lại có nhiều kiến thức về livestream, review sản phẩm và làm việc với nhãn hàng.

Khi được hỏi "liệu tính cách thẳng thắn có khiến thí sinh cảm thấy bị tổn thương hay tự ái", Luna Đào lập tức đáp trả bản thân sẽ biết phân biệt đúng sai và giữ chặt phong cách của mình, quan trọng nhất vẫn là đưa thí sinh về đích và đạt được những mong muốn khi tham gia chương trình.

Mai Ngô cũng tỏ rõ quan điểm rằng sẽ không nhường nhịn, thay vào đó sẽ dùng kinh nghiệm thực chiến của mình để dẫn dắt dàn thí sinh.

Hoa hậu Kỳ Duyên lần đầu đảm nhận vị trí host.

Kỳ Duyên sẽ đảm nhận vị trí host và giám khảo, là người dẫn dắt cuộc đua của 2 đội xuyên suốt chương trình. Trong nhiều tình huống, host sẽ là người đưa ra quyết định sau cùng về việc một thí sinh được ở lại hay phải rời đi.

"Bản thân tôi cũng có nhiều áp lực khi lần đầu đảm nhận vị trí host. Đây là người sẽ đại diện cho chương trình và điều khiến mọi thứ trên trường quay. Mặc dù vậy tôi tin rằng bản thân mình và các thí sinh sẽ tạo nên một mùa thành công cho chương trình", người đẹp chia sẻ.

Kỳ Duyên cũng bày tỏ quan điểm sẽ bình tĩnh để kết thúc những màn "đấu đá" của 2 HLV.

KOC Vietnam mùa 2 sẽ có tổng cộng 9 tập với các phần thử thách livestream và sáng tạo nội dung xoay quanh những kỹ năng cần có. 20 thí sinh được chia thành 2 đội master Mai Ngô và Luna Đào.

Tập đầu tiên của chương trình sẽ phát sóng vào ngày 3/11 trên Youtube.