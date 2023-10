Trực tiếp chung kết The New Mentor - Người mẫu toàn năng 2023

(VTC News) -

Link xem trực tiếp chung kết The New Mentor 2023:

20h tối 15/10, đêm chung kết chương trình Người mẫu toàn năng - The New Mentor 2023 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM với màn tranh tài của 9 người mẫu.

Nhờ thắng giải bình chọn từ khán giả, Bùi Lý Thiên Hương của đội Thanh Hằng là thí sinh được đặc cách vào chung kết với Top 8.

9 thí sinh có mặt trong chung kết The New Mentor năm nay gồm: Như Vân - Lâm Châu (đội Hà Hồ), Thu Trang (đội Lan Khuê), Vũ Thúy Quỳnh - Trà My - Đỗ Hương Giang (đội Hương Giang) và Kim Phương - Mai Ngô - Bùi Lý Thiên Hương (đội Thanh Hằng).

Chương trình có sự đồng hành xuyên suốt của host Dược sĩ Tiến cùng các super mentor như siêu mẫu Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê, Hương Giang.

8 người mẫu vào chung kết The New Mentor 2023.

Ngoài host và 4 vị super mentor, đêm chung kết còn chào đón sự xuất hiện của NTK Moo Asava đến từ Thái Lan, Han Jaejin - Người đại diện SM Entertainment Vietnam, gám đốc sáng tạo Alex Fox...

Trước thềm chung kết, khán giả liên tục đưa ra những đánh giá cho từng thí sinh và dự đoán về ứng cử viên sáng giá giành được ngôi vị cao nhất cuộc thi. Mai Ngô, Như Vân đang là 2 ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân.

Các thí sinh tập luyện cho đêm chung kết.

The New Mentor - Người mẫu toàn năng là chương trình truyền hình thực tế nhằm tìm kiếm và đào tạo ra một thế hệ người mẫu với những tố chất mới, phù hợp với nhu cầu và xu hướng mới của thị trường với mục tiêu “Đưa vị thế của người mẫu lên tầm cao mới”.

Sau 9 tập lên sóng, chương trình thu về loạt thành tích “khủng”. Từng nhiều lần đạt hạng 1 thịnh hành của YouTube, hashtag #TheNewMentor đạt 1,1 tỷ views trên TikTok, các bài đăng trên fanpage nhận được lượng tương tác cao và chương trình luôn nằm trong top những đề tài được quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội.

Thí sinh chiến thắng sẽ nhận phần thưởng tiền mặt 1 tỷ đồng cùng nhiều phần quà, hợp đồng làm việc.