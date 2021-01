‘Ma men’ phê ma túy, tấn công tài xế taxi cướp ô tô

(VTC News) -

Chiều 26/1, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tạm giữ Võ Quang Sa (25 tuổi, trú xã Bình Trị, huyện Bình Sơn) - kẻ vừa gây ra vụ cướp ô tô táo tợn.

Võ Quang Sa - kẻ tấn công tài xế taxi và cướp ô tô. (Ảnh: C.A)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, tại tuyến đường dẫn vào khu đô thị Vạn Tường (xã Bình Trị), Sa tấn công anh Phan Duy T. (tài xế taxi) và cướp chiếc ô tô rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Sơn cử lực lượng phối hợp với Đồn Công an Khu kinh tế Dung Quất, Công an xã Bình Trị và Công an xã Bình Hải chốt chặn, tuần tra kiểm soát để truy bắt đối tượng.

Sau gần một giờ đồng hồ triển khai lực lượng truy đuổi theo hướng đối tượng tẩu thoát, Công an huyện Bình Sơn phát hiện Sa đang điều khiển ô tô lưu thông trên tuyến đường thuộc thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, Sa không chấp hành và cố thủ trong xe ô tô. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khống chế và đưa Sa về trụ sở để làm việc.

Qua test nhanh, Sa dương tính với ma túy và nồng độ cồn trong máu là 173,22mg/100ml.