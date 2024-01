(VTC News) -

Truyền thống phục vụ lạc rang (đậu phộng) làm món khai vị có từ thế kỷ 19. Các quán rượu ở Mỹ thường cung cấp miễn phí cho khách hàng lạc rang, bánh quy xoắn và các món ăn nhẹ có vị mặn khác. Các nhà hàng cũng thường mang lạc rang cho khách, thậm chí miễn phí, trước khi các món khách đặt được dọn lên.

Lý do nhà hàng tặng lạc rang trước khi lên đồ ăn

Lạc là thực phẩm phổ biến với giá thành tương đối rẻ, dễ bảo quản, lại phù hợp với khẩu vị của nhiều người. Việc phục vụ lạc miễn phí cho khách không tốn kém nhiều nhưng đem lại cho nhà hàng rất nhiều lợi ích.

Việc tặng lạc rang cho khách trước khi lên đồ ăn là bởi những lý do sau:

Chiến lược kinh doanh

Khách hàng thường trở nên dễ tính và có ấn tượng tốt với nhà hàng hơn khi được tặng quà vì sử dụng dịch vụ ở đây. Vì vậy, tặng lạc rang được xem là một chiến lược kinh doanh hiệu quả để có thể tăng độ yêu thích, danh tiếng của nhà hàng và khiến khách quay trở lại.

Các nhà hàng có thể chế biến và phục vụ lạc rang với chi phí thấp nhưng có thể để lại ấn tượng và thiện cảm với thực khách. Khách sẽ thấy nhà hàng hào phóng và chu đáo, họ có thể giới thiệu người khác và quay lại lần sau.

Lý do nhà hàng tặng lạc rang trước khi lên đồ ăn là gì? (Ảnh: Istock)

Hỗ trợ tâm lý khách hàng

Việc nhấm nháp lạc rang trong khi chờ đợi sẽ giúp khách hàng đỡ sốt ruột hơn trong lúc chờ đồ ăn được mang lên, từ đó giảm những lời phàn nàn, không hài lòng về chất lượng và tốc độ phục vụ của nhà hàng. Ngoài ra, chúng còn có thể mang lại trải nghiệm thú vị và tương tác cho khách hàng khi được sử dụng dịch vụ tại quán.

Đây còn được xem là nguồn thực phẩm cung cấp protein dồi dào và có thể giúp hạn chế cơn đói trong khi khách hàng chờ đợi bữa ăn.

Kích thích tiêu thụ đồ uống

Lạc rang có chứa lượng muối và dầu cao nên sẽ kích thích vị giác, gây khô miệng sau khi ăn. Điều này khiến khách hàng phải uống thêm nước hoặc bia, rượu.

Các nhà hàng có thể tận dụng điều này để giới thiệu một số đồ uống hợp kết hợp như bia, rượu hoặc nước trái cây, trà, khiến khách phải chi tiêu nhiều hơn, từ đó tăng doanh thu. Hơn nữa, lợi nhuận của đồ uống và rượu bia mang lại cao hơn nhiều so với món ăn được tặng này.

Bí quyết không sợ lỗ của các nhà hàng buffet

Dưới đây là những bí quyết kinh doanh không sợ lỗ mà các nhân viên nhà hàng buffet không muốn thực khách biết.

Rất ít nhân viên

Nếu như các nhà hàng bình thường phải bố trí nhân viên phụ trách từng bàn khách, hoặc mỗi nhân viên phụ trách vài bàn, thì các nhà hàng buffet lớn chỉ có nhân viên phụ trách từng khu vực, còn nhà hàng nhỏ thì càng ít nhân viên, bởi tinh thần của ăn buffet là tự phục vụ. Nói nôm na là, số đầu khách mà một nhân viên nhà hàng buffet phụ trách lớn hơn nhiều lần so với nhà hàng gọi món. Vì vậy, chi phí nhân sự ít hơn rất nhiều.

Tối ưu lượt khách

Trên cùng một diện tích mặt bằng, cùng một khoảng thời gian, nhà hàng buffet tiếp nhận lượng khách lớn hơn nhiều lần so với nhà hàng gọi món. Các điểm ăn buffet cũng quy định rõ thời gian phục vụ, hết giờ là họ dọn, khách không thể ngồi lê la rông dài như loại hình hàng quán khác. Vì vậy, tính hiệu quả tính theo lượt khách sẽ cực kỳ cao.

Chiêu trò ánh sáng

Để giảm tốc độ ăn uống của khách, các nhà hàng buffet thường sử dụng ánh sáng màu vàng nhạt - có tác dụng kích thích thị giác - cho các món ăn rẻ tiền để chúng trông hấp dẫn, ngon mắt hơn, được lấy nhiều hơn. Còn ở khu vực bàn ăn, họ dùng ánh sáng trắng để khách tập trung ăn uống, nhờ đó rời nhà hàng sớm hơn.

Giảm tốc độ ra món đắt tiền

Nói là buffet thích gì ăn thoải mái nhưng không hẳn như vậy. Những người có kinh nghiệm đi ăn tự chọn đều nhận thấy, nếu như các món rẻ tiền lúc nào cũng ê hề thì mấy món sang chảnh lại có tốc độ ra đồ rất chậm. Bất chấp việc nhiều khách xếp hàng chờ, nhân viên quầy cứ mải mê bận rộn việc gì đó, thỉnh thoảng mới tiếp thêm chút ít rồi lại ngừng, nên không bao giờ khách có thể lấy nhiều. Nhiều người thậm chí còn không đủ kiên nhẫn đợi, đành đi quầy khác.

Luôn đặt món rẻ cạnh món đắt

Các món đắt tiền thường có kích thước nhỏ, nhưng luôn được phục vụ kèm những "phụ kiện" rẻ tiền như bánh mỳ, salad, súp... khiến bạn dù tính toán cũng không thể ăn nhiều. Đó là chưa kể với những món thực sự đắt, nhà hàng sẽ không để khách hàng tự chọn mà nhân viên sẽ chủ động mang tới bàn, chỉ phục vụ một lần trong bữa ăn.

Còn một mẹo nữa để thúc đẩy khách ăn nhiều các món rẻ, đó là đặt chúng ở những vị trí bắt mắt nhất, trang trí đẹp và nổi bật hơn hẳn.

Dùng đĩa nhỏ

Với những chiếc đĩa nhỏ, khách không thể lấy quá nhiều đồ ăn cùng lúc. Và do ngại phải đi lại nhiều lần, nhiều người sẽ quyết định thôi khi đã lưng lửng dạ. Thậm chí, việc trì hoãn đi lấy thêm thức ăn do ngại đứng dậy cũng sẽ khiến khách no thêm một chút, và không còn muốn lấy nhiều đồ nữa.