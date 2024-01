(VTC News) -

Bồn chứa nước thường được sử dụng để chứa nước phục vụ sinh hoạt hiện nay thường được làm từ inox, thiết kế dưới dạng hình trụ đứng hoặc hình trụ ngang.

Vì sao bồn chứa nước thường có hình trụ?

Đa số bồn chứa nước có hình trụ vì dạng thiết kế này đem lại nhiều lợi ích và thuận tiện hơn so với các thiết kế khác. Đây là hình dạng đẹp mà cũng "thực dụng" nhất đối với bồn chứa nước vì có sự phân bố áp suất đồng đều nhất. Vì áp lực nước tác động theo mọi hướng nên xung quanh thành bồn, áp lực sẽ được phân bố đều. Bồn chứa nước có bất kỳ hình dạng nào khác, chẳng hạn như hình vuông hoặc hình chữ nhật, đều sẽ có sự tập trung tải trọng do áp suất tác động lên hai góc đẩy hai bên ra xa nhau.

Vì sao bồn chứa nước thường có hình trụ? (Ảnh: Rain Harvesting Supplies)

Ngoài ra, các yếu tố dưới đây cũng là lý do vì sao bồn chứa nước thường có hình trụ:

Kinh tế hơn

Việc sản xuất bồn chứa nước hình trụ tiết kiệm chi phí hơn các bồn khác vì nó đòi hỏi ít vật liệu hơn; tỷ lệ chu vi trên diện tích là tối thiểu nếu so với bồn chứa hình vuông hay hình chữ nhật.

Ổn định nhiệt độ

Vì cấu trúc hình trụ giảm thiểu diện tích bề mặt tỏa nhiệt nên nhiệt độ nước sẽ được giữ ổn định hơn các loại bồn có cấu trúc khác như hình vuông hoặc hình chữ nhật. Vì thế, nước trong bồn hình trụ ít bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhiệt độ bên ngoài, mát hơn vào mùa hè và ấm hơn vào mùa đông. Thiết kế tròn giúp dòng nước bên trong bồn chứa đồng đều hơn, tránh các góc chết, giảm khả năng suy giảm chất lượng nước.

Ngoài ra, chất liệu inox có đặc tính cách nhiệt tuyệt vời, có thể duy trì nhiệt độ nước một cách hiệu quả, giảm tiêu thụ năng lượng.

Mạnh mẽ và bền bỉ

Cấu trúc tròn là cấu trúc hình học mạnh nhất so với cấu trúc hình vuông. Bồn chứa nước hình trụ sẽ chịu được mọi lực tác động từ bên ngoài như gió mạnh hay mưa to một cách tốt hơn so với bể hình vuông hay hình chữ nhật. Bằng cách này, bồn chứa nước hình trụ cũng sẽ tồn tại lâu hơn.

Ngoài ra, chất liệu inox có độ bền cao và chịu được áp lực, va đập từ bên ngoài khá lớn, đảm bảo độ an toàn.

Dễ dàng vệ sinh

Thiết kế bồn chứa nước bằng thép không gỉ hình trụ tương đối thuận tiện để bảo trì và làm sạch. Với thiết kế này, bồn không có góc gây lắng đọng chất bẩn, vi khuẩn khó sinh sản, tránh được những rắc rối trong việc bảo trì và vệ sinh. Dáng tròn, không ngóc ngách cũng giúp việc làm sạch bồn trở nên dễ dàng hơn. Chất lượng nước nhờ đó cũng được bảo đảm. Đó là một trong những lý do vì sao bồn chứa nước thường có hình trụ.

Có nhiều lý do bồn chứa nước thường có hình trụ. (Ảnh: IndiaMart)

Tóm lại, khá nhiều lý do bồn chứa nước thường có hình trụ, nhưng lý do chính là để "đối phó" với áp lực nước. Khi nước vào bồn, nó sẽ gây áp lực từ mọi phía. Nếu bồn có hình tròn hoặc hình trụ thì áp suất này sẽ được phân bổ đều trên toàn bộ bồn chứa, phần này sẽ không cảm thấy áp lực nhiều hơn phần kia. Một lý do quan trọng khác là bồn hình trụ dễ làm sạch hơn, khi sản xuất ít tốn kém hơn.