Lừa dối 520 khách hàng để thu lợi hơn 481 tỷ đồng, ông Lê Thanh Thản khai gì?

(VTC News) -

Công an TP Hà Nội vừa công bố bản kết luận điều tra bổ sung dài 19 trang đề nghị truy tố ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất, xuất nhập khẩu Bemes - Công ty Bemes), Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội "Lừa dối khách hàng".

Ngoài ông Thản, 6 người khác là cựu cán bộ UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũng bị đề nghị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo kết luật điều tra, 488 khách hàng mua 488 căn hộ không được cấp sổ đỏ cho biết, khi ký hợp đồng mua bán căn hộ, họ không biết các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng xây sai quy hoạch, khách hàng đều tin tưởng ông Lê Thanh Thản xây dựng theo đúng thiết kế được phê duyệt.

Các khách hàng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ, xử lý chủ đầu tư, nếu không cấp được sổ đỏ đề nghị chủ đầu tư (Công ty Bemes) trả lại tiền mua nhà.

Bị can Lê Thanh Thản.

Tại cơ quan điều tra, bị can Lê Thanh Thản thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị can này khai nhận do nóng vội trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh nên chưa kịp hoàn thiện các thủ tục hành chính trình các cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 của dự án.

Ngày 31/7/2019, ông Thản có đơn đề nghị được khắc phục hậu quả của vụ án theo 3 phương án gồm: nộp phạt hành chính theo quy định; tự thỏa thuận với người mua nhà tại khu CT6C để di dời họ sang dự án khu đô thị Thanh Hà - Cienco5, hoặc mua lại nhà, trả lại tiền mua nhà rồi phá dỡ công trình CT6C Kiến Hưng.

Quá trình điều tra, ông Thản chọn cách giải quyết thứ 3 nhưng đến nay, Công ty Bemes mới thương lượng được với hơn chục hộ dân đồng ý trả lại căn hộ.

Năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) ra quyết định phê duyệt chi tiết 1/500 dự án CT6 Kiến Hưng gồm 2 tòa nhà cao 31 tầng làm trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ (tòa CT6A có 231 căn hộ và tòa CT6B có 459 phòng), khu thấp tầng gồm 15 căn nhà 3 tầng và khu nhà trẻ, mẫu giáo, cây xanh, đường giao thông.

Sau khi được UBND TP Hà Nội chuyển mục đích sử dụng đất, từ tháng 10/2010, ông Lê Thanh Thản chỉ đạo Công ty Bemes thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng. Đến tháng 11/2012, công trình hoàn thành và 3 tháng sau đó, chủ đầu tư bàn giao cho các hộ đến sinh sống.

Tuy nhiên, thực tế, dự án CT6 Kiến Hưng xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay, dự án gồm 3 tòa nhà CT6A, CT6B, CT6C đều cao 32 tầng có tổng cộng 1.582 căn hộ (quy hoạch chỉ có 231 căn hộ và gần 500 phòng khách sạn).

Do đó đến nay, chỉ có 934 trong số 1.582 căn được cấp sổ đỏ. 520 căn hộ không được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp giấy chứng nhận sở hữu và 160 căn khác chưa làm thủ tục cấp sổ.

Các căn hộ được ông Lê Thanh Thản tổ chức xây dựng bất hợp pháp, không đúng quy hoạch được duyệt, đã được bàn giao nhưng 520 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

"Số tiền thu lời bất chính của ông Lê Thanh Thản sau khi đối trừ tiền thuế giá trị gia tăng là 481,2 tỷ đồng", bản kết luận nêu và cho biết ngày 27/12/2019, ngân hàng đã phát hành thư bảo lãnh số tiền 530 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho ông Thản tại dự án CT6 Kiến Hưng.