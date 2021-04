Bị đề nghị truy tố, ông Lê Thanh Thản nói sẽ kiến nghị xem xét lại vấn đề

Ngày 2/4, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội cho biết vừa kết thúc điều tra vụ án Lừa dối khách hàng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.

Ông Lê Thanh Thản, chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh bị đề nghị truy tố về tội Lừa dối khách hàng do có sai phạm liên quan dự án CT6 Kiến Hưng.

Trả lời PV, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh - ông Lê Thanh Thản cho biết đang làm kiến nghị để xem xét lại Kết luận điều tra đề nghị truy tố ông về tội Lừa dối khách hàng. Bên cạnh đó, ông Thản cũng cho biết không đồng tình với kết luận điều tra vụ án và cho rằng ông không thu lời bất chính như cáo buộc.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ban hành Kết luận điều tra vụ án Lừa dối khách hàng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.

7 bị can bị đề nghị truy tố gồm: ông Lê Thanh Thản (SN 1950, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh), Nguyễn Duy Uyển (SN 1964, cựu Chủ tịch phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội), Vương Đăng Quân (SN 1958, nguyên phó chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông) cùng 4 bị can khác.

Vụ việc liên quan đến Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6), phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. Chủ đầu tư là công ty Bemes, công ty con thuộc Tập đoàn Mường Thanh.

Tháng 5/2018, người dân tại chung cư CT6 có đơn gửi các cơ quan chức năng Hà Nội về việc xin cấp sổ đỏ. Sau đó, người dân mới vỡ lẽ ra chung cư CT6 là căn chung cư xây sai quy hoạch, không đủ điều kiện cấp sổ đỏ.

Tháng 8/2019, liên quan đến vụ việc này, cơ quan điều tra khởi tố thêm hai cán bộ quận Hà Đông và Chủ tịch phường Kiến Hưng gồm Nguyễn Duy Uyển, thời điểm bị khởi tố là Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội; Mai Quang Bài, cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông; Vương Đăng Quân, nguyên Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông.

Từ đầu năm 2017, nhiều kết luận thanh tra các cấp chỉ rõ sai phạm trong xây dựng của Tập đoàn Mường Thanh gắn với tên tuổi của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản trên cả nước.

Cụ thể, kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ hàng loạt vi phạm trong xây dựng do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 Điện Biên (Tập đoàn Mường Thanh) làm chủ đầu tư. Điển hình như dự án khu nhà ở Xa La (phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội) và dự án khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ tại phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Năm 2018, khi Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành kết luận số 39 về dự án khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5 (quy mô 388ha), cơ quan này chỉ rõ vi phạm xây thêm diện tích tại tầng áp mái của 9 tòa chung cư thuộc các ô đất B1.4-HH01 và B1.4-HH02.

Cũng liên quan tới khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5, đơn vị này cho phép Cienco 5 Land thực hiện dự án. Trên thực tế, Cienco 5 Land chỉ là vỏ bọc khi Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - công ty con của Tập đoàn Mường Thanh - sở hữu đến 92,82% cổ phần tại Cienco 5 Land và là ông chủ thực của dự án Thanh Hà - Cienco 5.

Giữa năm 2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6), phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Thanh Thản về tội “Lừa dối khách hàng” quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ngày 8/7/2019, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thanh Thản.

Ngày 9/7/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Lê Thanh Thản tại các địa chỉ: Lô 45-BT2 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai ; Ban quản lý dự án Thanh Hà, phường Phú Lương, quận Hà Đông; Ban quản lý khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội; thu giữ một số tài liệu liên quan.