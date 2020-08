Lợi nhuận lẫn cổ phiếu Sasco lao dốc, bức tranh tài chính xuất hiện 'điểm đen'

Chốt ngày giao dịch cuối tuần 28/8, mã chứng khoán SAS của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) đứng mức 27.700 đồng/cổ phiếu, tăng nhẹ 2,7% so với phiên giao dịch liền trước. Tuy nhiên, so với thời điểm cuối 2019, thị giá cổ phiếu của Sasco suy giảm đáng kể, khoảng 5,4%, tương đương mỗi cổ phiếu mất khoảng 1.600 đồng.

Lợi nhuận lẫn cổ phiếu Sasco lao dốc từ đầu năm do COVID-19.

Không chỉ suy giảm về thị giá cổ phiếu, doanh số từ bán hàng miễn thuế, hoạt động phòng chờ... của Sasco giảm sâu khiến doanh thu và lợi nhuận doanh nghiệp liên quan đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn lao dốc.

Cụ thể, báo cáo gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) của SAS cho thấy doanh thu và lợi nhuận nửa đầu 2020 rơi tự do so với cùng kỳ 2019. Theo đó, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2020 đạt hơn 725 tỷ đồng, giảm 54%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 52,3 tỷ đồng, giảm 80% so cùng kỳ 2019.

Trong phần giải trình, Sasco cho hay nguyên nhân khiến doanh thu giảm do sự bùng phát của dịch COVID-19 khiến hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ. Doanh thu sụt giảm đã ảnh hưởng tới lợi nhuận doanh nghiệp.

Ngoài lao dốc về lợi nhuận, tại báo cáo tài chính bán niên, đơn vị kiểm toán còn ghi nhận việc Sasco đang có khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh tại Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) và đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp (Descon) với giá trị ghi sổ lần lượt là 28,6 tỷ đồng và 4,93 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại ngày lập báo cáo, đơn vị kiểm toán không thể thu thập đầy đủ thông tin về khả năng thu hồi của các khoản này, nên không thể xác định liệu có cần thiết điều chỉnh các số liệu hay không.

Lý giải về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, Sasco cho hay, khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh tại DongA Bank, công ty trích lập dự phòng và ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. Tuy nhiên, tại thời điểm phát hành báo cáo tài chính 6 tháng đầu 2020, SAS chưa có đầy đủ căn cứ để xác định giá trị hợp lý của khoản đầu tư này.

Với khoản đầu tư góp vốn vào Descon, công ty nhiều lần gửi văn bản (email, công văn) và trực tiếp liên hệ yêu cầu doanh nghiệp này cung cấp báo cáo tài chính các năm 2018 và 2019, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tài liệu.

Sasco tiền thân là Công ty Dịch vụ Hàng không các Sân bay Miền Nam, hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ 2015. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu dịch vụ soi chiếu an toàn hàng không, dịch vụ hành khách hàng không, dịch vụ thương mại ở nhà ga sân bay, dịch vụ phục vụ mặt đất, dịch vụ cất hạ cánh…

Tại Sasco, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đang giữ chức Chủ tịch, còn vợ là bà Lê Hồng Thuỷ Tiên tham gia Hội đồng quản trị. Ba công ty liên quan đến doanh nhân này đang nắm hơn 45% vốn.

Năm nay, Sasco đặt mục tiêu doanh thu thuần hơn 1.200 tỷ đồng, chỉ bằng 39% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm khoảng 20 lần, đạt xấp xỉ 23 tỷ đồng.

Kế hoạch này chưa tính đến ảnh hưởng từ việc trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư chứng khoán vào Ngân hàng Đông Á hơn 28,6 tỷ đồng.