Lợi nhuận giảm hơn 20%, Tổng giám đốc Ngân hàng OCB nói gì?

(VTC News) -

Ngày 28/4, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHCĐ). Tại đại hội, cổ đông đã chất vấn các thành viên HĐQT về việc lợi nhuận trước thuế giảm mạnh và không đạt kế hoạch đề ra.

Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng OCB diễn ra tại TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Theo báo cáo tài chính, năm 2022, tổng tài sản của Ngân hàng OCB đạt gần 194.000 tỷ đồng, tăng 5,2% so với năm 2021 nhưng chỉ đạt 84,3% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.389, giảm hơn 20% so với năm ngoái và chỉ đạt 62% kế hoạch đề ra. Tỷ lệ nợ xấu là 1,71%, tăng 0,74% so với năm trước.

Lý giải việc lợi nhuận giảm sâu, ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc Ngân hàng OCB thừa nhận, trong quá trình cải tổ, phát triển của ngân hàng suốt 10 năm qua thì 2022 là năm duy nhất có lợi nhuận không đạt kế hoạch. Nguyên nhân là có nhiều biến động khiến ban lãnh đạo ngân hàng không thể lường trước.

Chính vì vậy, kế hoạch năm 2023 sẽ được xây dựng một cách thận trọng hơn và dựa trên cơ sở thực tiễn. Mức tăng trưởng lợi nhuận năm 2023 sẽ dựa trên những hoạt động chính là kinh doanh tín dụng và dịch vụ.

Năm 2023, Ngân hàng OCB đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 242.152 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2022. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 37% so với năm ngoái. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.

Liên quan đến mục tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 3%, ông Nguyễn Đình Tùng cho biết, năm 2023, ngân hàng OCB sẽ dành ưu tiên cho việc thu hồi nợ xấu, kiểm soát nợ xấu. Đây là mục tiêu quan trọng nhất trong năm nay.

“Năm 2023, thị trường có nhiều diễn biến xấu, không như mong đợi. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành thông tư cho phép cơ cấu nợ, nhất là doanh nghiệp cho vay sản xuất, kinh doanh. Do đó, mục tiêu tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3% là phù hợp”, ông Tùng nói.

ĐẠI VIỆT