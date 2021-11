Lợi nhuận giảm gần 90%, Vinaconex gánh khoản nợ cao gấp 3 lần vốn chủ sở hữu

(VTC News) -

Mới đây, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex (mã chứng khoán VCG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021.

Nợ phải trả cao gấp 3 lần vốn chủ sở hữu

Tại báo cáo thể hiện thời điểm ngày 30/9/2021, tổng tài sản của Vinaconex đạt 30.840 tỷ đồng, tăng 57% so với đầu năm và tăng nhẹ hơn 2% so với cuối quý II.

Doanh thu của doanh nghiệp này gần như đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái khi đạt con số 1.269 tỷ đồng. Ghi nhận lợi nhuận gộp giảm 13% so với cùng kỳ xuống mức 247 tỷ đồng với nguyên nhân do giá vốn tăng 4%.

Bên cạnh đó, tại công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Vinaconex cho biết lợi nhuận sau thuế quý III/2021 tại báo cáo tài chính hợp nhất của tổng công ty là 108,89 tỷ đồng, giảm 928,86 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020 tương đương mức giảm 89,5%. Nguyên nhân giảm chủ yếu được cho là do quý III năm 2020, tổng công ty thu được lợi nhuận cao từ việc chuyển nhượng khoản vốn đầu tư tại công ty liên doanh TNHH phát triển đô thị mới An Khánh.

Tiếp đó, báo cáo tài chính của doanh nghiệp cũng ghi nhận hàng tồn kho đạt 3.197 tỷ đồng, tăng 44% so với đầu kỳ, trong khi đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận 1.090 tỷ đồng, tăng 48%.

Đáng chú ý, số nợ phải trả của doanh nghiệp này tăng lên hơn 23.200 tỷ đồng, bao gồm nợ ngắn hạn phải trả là hơn 14.600 tỷ, nợ dài hạn là gần 8.600 tỷ đồng bao gồm khoản vay tài chính dài hạn hơn 7.000 tỷ. Việc này đã đẩy số dư nợ của doanh nghiệp lên cao gấp 3 lần vốn chủ sở hữu chỉ hơn 7.600 tỷ đồng.

Năm 2021, VCG đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 12.230 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 1.000 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, VCG mới chỉ thực hiện được 36% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trúng đất vàng với giá “bèo”?

Trong bối cảnh tình hình kinh doanh không mấy sáng sủa thì VCG mới đây được UBND TP Hà Nội phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất (để thực hiện dự án đầu tư) xây dựng công trình thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn cao cấp thuộc dự án Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Diện tích đất đấu giá là 11.727 m2, mật độ xây dựng 40%, với 30 tầng nổi và 3 tầng hầm.

Cụ thể, ngày 22/3/2021, Trung tâm phát triển Quỹ đất Hà Nội (Sở Tài Nguyên - Môi trường Hà Nội) phát đi thư mời đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn cao cấp thuộc dự án Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ.

Dự án này được đấu giá mang ký hiệu ô đất là CCKV, diện tích 11.727 m2, mật độ xây dựng là 40%, diện tích xây dựng là 5.260 m2 với tầng cao công trình 30 tầng với 3 tầng hầm. Thời gian sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày trúng đấu giá.

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất của vòng 1 là 36.730.000 đồng/m2. Giá khởi điểm từ vòng 2 trở đi bằng giá hợp lệ cao nhất tại vòng đấu giá trước.

Tháng 6/2021, Vinaconex chính thức được UBND TP Hà Nội phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất (để thực hiện dự án đầu tư) xây dựng công trình thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn cao cấp thuộc dự án Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Thời gian đấu giá được tổ chức vào ngày 12/4/2021, hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Việc bỏ phiếu được tiến hành nhiều vòng và tối thiểu phải qua 3 vòng đấu bắt buộc và một hoặc nhiều vòng đấu giá tiếp theo cho đến không còn nhà đầu tư trả giá cao hơn.

Đến tháng 6/2021, Vinaconex được UBND TP Hà Nội phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án này.

Mức giá trúng thầu dự án của Vinaconex được đánh giá là rất thấp so với nhiều dự án xung quanh khu vực này. Ví dụ, ngay gần đó là dự án Hacinco Đại Kim đang được rao bán với giá từ 100 đến 140 triệu đồng cho 1m2. Hay dự án The Manor Central Park đối diện cũng đang được rao bán cao nhất lên tới 200 triệu đồng/m2.