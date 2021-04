Lời khai của những kẻ cầm đầu cả trăm 'quái xế' đua xe trái phép ở TP.HCM

(VTC News) -

Danh tính nhóm đối tượng “cầm đầu” tham gia gây rối, chặn đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để đưa xe trái phép rạng sáng 19/3 gồm: Nguyễn Hoàng Thái Duy (SN 1993, ngụ phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức), Trần Minh Nhật (SN 2000, ngụ phường Linh Trung, TP Thủ Đức), Nguyễn Phú Trung (SN 2000, ngụ phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức), Nguyễn Việt Anh (SN 1995, ngụ phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) và Nguyễn Tiến Dũng (SN 1999, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Nhóm đối tượng cầm đầu hàng trăm quái xế chặn đường cao tốc đua xe trái phép. (Ảnh: CACC)

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức, đối tượng Đỗ Tiến Dũng khai mục đích tham gia tụ tập trên cao tốc để “câu like” trên mạng xã hội.

“Em đã thử đăng hình bản thân lên mạng xã hội nhưng không có nhiều tương tác nên em quyết định đăng tải các hình ảnh đua xe để kiếm like nhằm dễ bán xe độ, phụ tùng xe”, Dũng khai nhận.

Đỗ Tiến Dũng tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Theo Công an TP Thủ Đức, Đỗ Tiến Dũng không trực tiếp tham gia đua xe rạng sáng 19/3, nhưng lại là đối tượng tham gia tích cực vào hoạt động rủ rê, lôi kéo bằng hình thức đăng bài viết lên mạng xã hội.

Còn đối tượng Nguyễn Hoàng Thái Duy được Công an TP Thủ Đức xác định có vai trò quan trọng khi trực tiếp lôi kéo, rủ rê các đối tượng còn lại sử dụng xe mô tô phân khối lớn, thay đổi kết cấu chặn đường xe ô tô khu vực đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để đua xe, gây rối.

Nguyễn Hoàng Thái Duy tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Tại Cơ quan điều tra, Duy khai nhận: “Do thấy các bạn buồn nên em rủ tụi nó đua xe để xả stress, chứ không có cá độ tiền bạc. Tụi em cũng không chặn cao tốc đua xe, mà các xe lớn thấy tụi em tụ tập nên dừng lại. Mỗi lần đua xe xong em có cảm giác rất vui”.

Như VTC News đưa tin, rạng sáng 19/3, đoạn gần đường Đỗ Xuân Hợp, qua địa bàn TP Thủ Đức xuất hiện hàng trăm "quái xế" chặn đường để đua xe.

Ngày 18/4, Phòng CSGT chuyển toàn bộ hồ sơ theo quyết định chuyển hồ sơ vụ án hình sự của Viện KSND TP.HCM đến Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức điều tra theo thẩm quyền.

Đến chiều 27/4, Công an TP Thủ Đức tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với 5 “quái xế”. Các bị can bị khởi tố và bắt giam về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.