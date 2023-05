Lời khai của kẻ bạo hành bé gái hơn 2 tháng tuổi ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Ngày 22/5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết sức khỏe của cháu N.N.T.C. (sinh ngày 25/2/2023, ngụ phường 3, TP Đà Lạt) vẫn còn yếu. Hiện cháu C. đang được điều trị tích cực trong phòng hồi sức và vẫn phải thở máy, nuôi dưỡng bằng cách truyền sữa.

Trong khi đó, Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ phường 2, TP Đà Lạt) - kẻ được xác định bạo hành cháu C. đã bị cơ quan công an ra lệnh bắt khẩn cấp để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Mẹ của bé gái là Nguyễn Phúc Hồng Ân (22 tuổi, ngụ phường 3, TP Đà Lạt) cũng bị điều tra, song được cho tại ngoại để chăm sóc cháu C. đang điều trị tại bệnh viện.

Cháu C. đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo điều tra ban đầu, Trần Như Thương và Nguyễn Phúc Hồng Ân là hai đối tượng nghiện ma túy nặng. Năm 2016, Thương bị TAND TP Bảo Lộc tuyên phạt 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Năm 2019, Thương bị Công an TP Đà Lạt lập hồ sơ và TAND TP Đà Lạt ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc. Tháng 11/2021, Trần Như Thương trở về địa phương và tiếp tục lao vào con đường sử dụng ma túy.

Thời gian gần đây, Thương có qua lại với Nguyễn Phúc Hồng Ân sau khi Ân đã ly thân với chồng. Cả hai sống với nhau tại một phòng trọ ở phường 1, TP Đà Lạt.

Tại cơ quan điều tra, Trần Như Thương khai nhận, từ khi Ân đưa cháu C. về chung sống với mình tại nhà trọ, Thương đã nhiều lần hành hạ cháu bé sau khi đã sử dụng ma túy đá. Thương nhiều lần dùng tay đánh vào vùng mặt, đầu, tay chân cháu bé khiến nạn nhân bị thương nặng.

Đỉnh điểm, 1h sáng 20/5 vừa qua, sau khi sử dụng ma túy đá ở phòng trọ, Trần Như Thương sốc nách cháu bé lên để hành hạ bằng cách dùng tay giật rung lắc mạnh. Lần này, cháu C. bị chấn thương rất nặng, hôn mê sâu. Lo sợ cháu C. chết, Trần Như Thương đã đưa cháu bé lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu rồi bỏ trốn.

Trần Hoài Thương bị bắt giữ sau khi bạo hành cháu bé hơn 2 tháng tuổi.

Tối 20/5, cháu C. được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Cháu bé nhập viện trong tình trạng hôn mê, tổn thương não, đa chấn thương, gãy tay, xương đùi.

Tại bệnh viện, mẹ của bệnh nhi khai cháu bé bị cô gần nhà đánh cách đây một tuần. Tuy nhiên, thấy bé gái bị thương bất thường, lãnh đạo bệnh viện đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt đã tới bệnh viện thăm cháu bé và yêu cầu phía công an làm rõ sự việc. Công an TP Đà Lạt sau đó xác định bé gái nhập viện do bị bạo hành và nghi can trong vụ việc là Trần Hoài Thương.

HIỀN MAI