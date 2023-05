Bắt khẩn cấp kẻ bạo hành bé gái hơn 2 tháng tuổi ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Tối 21/5, lãnh đạo Công an TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ phường 2, TP Đà Lạt) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Thương được xác định là kẻ có hành vi bạo hành cháu N.N.T.C. (sinh ngày 25/2/2023, ngụ phường 3, TP Đà Lạt) bị đa chấn thương.

Bước đầu cháu C. được chẩn đoán bị gãy xương cẳng tay trái và tay phải, gãy xương đùi cả 2 chân, chấn thương sọ não… Cháu C. bị hôn mê, phải tiếp máu; ban đầu thở qua nội khí quản, sau đó phải thở máy trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, cơ quan công an cũng đã triệu tập Nguyễn Phúc Hồng Ân (22 tuổi, ngụ phường 3, TP Đà Lạt), là mẹ ruột của cháu C. Tuy nhiên, vì tình trạng sức khỏe cháu C. hiện rất xấu nên cơ quan công an đã tạm cho Ân về chăm sóc bé.

Nghi phạm Trần Hoài Thương.

Cháu C. là con của Nguyễn Phúc Hồng Ân và cha ruột là anh N.Đ.T.N (ngụ phường 7, TP Đà Lạt).

Năm 2020, Ân kết hôn với anh N. và có cháu C., đến tháng 2/2023 thì ly thân. Sau đó, Ân và cháu C. thuê trọ ở phường 1, TP Đà Lạt. Từ tháng 3/2023, Ân có quan hệ tình cảm với Trần Hoài Thương.

Do là trẻ sơ sinh, cháu C. thường quấy khóc nên Thương rất bực tức. Vì vậy, Thương nhiều lần dùng tay đánh, tát mạnh vào mặt cháu C.

Ngày 14 và 15/4/2023, Thương dùng tay tát vào mặt cháu C.

Ngày 19/5/2023, Thương lấy núm vú giả, đặt vào miệng cháu C. rồi dán băng keo quanh miệng để cháu không khóc. Khi thấy cháu C. khó thở, Thương mở băng keo ra. Một lúc sau, Thương tiếp tục cầm gấu bông ném 4 - 5 cái vào người cháu.

1h ngày 20/5, Thương và Ân cùng sử dụng ma túy đá và sau đó Thương đã có những hành động tàn nhẫn với cháu C. Đáng nói, thời điểm Thương bạo hành cháu C., Ân có mặt tại phòng trọ song đã không căn ngăn.

Thương từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị TAND TP Bảo Lộc xử phạt 2 năm tù giam vào năm 2016.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

HIỀN MAI