Lời khai của 2 nghi phạm sát hại người phụ nữ thu mua ve chai ở Bắc Ninh

Tối 3/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Bắc Ninh cho biết, đơn vị phối hợp với Công an TP Từ Sơn, Phòng PC02 Công an tỉnh Lai Châu điều tra làm rõ và bắt giữ 2 nghi phạm giết người là Lê Hữu Hiệu (SN 2006, trú tại xã Văn Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội) và Vàng Văn Nghị (SN 2006, trú tại xã Nậm Manh, huyện Nam Nhùn, Lai Châu).

Hiệu và Nghị là nghi phạm sát hại bà P.T.B. (SN 1957, trú tại thôn Thu Thủy, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), là người thu mua ve chai và có cửa hàng tại khu phố Dương Lôi, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi gây án, 2 kẻ này lên xe khách bổ trốn về quê ở Lai Châu để dễ bề lẩn tránh, nhưng đang trên đường thực hiện ý đồ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ tại phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Vàng Văn Nghị (bên trái) và Lê Hữu Hiệu tại cơ quan công an.

Sau khi di lý về Bắc Ninh, tại cơ quan công an, Hiệu và Nghị đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai ban đầu, do không có nghề nghiệp, thiếu tiền tiêu khi đến Bắc Ninh, Hiếu và Nghị lên kế hoạch tìm con mồi để cướp lấy tiền tiêu xài.

Thấy gia đình bà P.T.B. ở phường Tân Hồng, TP Từ Sơn làm nghề thu mua phế liệu có nhiều tiền nên chúng đã bàn bạc, lên kế hoạch với mục đích giết người cướp tài sản.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, khoảng 19h ngày 2/8, chồng nạn nhân là ông Nguyễn Văn Chấn (SN 1965) ra khỏi cửa hàng để chở sắt cho khách, còn bà B. ở cửa hàng một mình.

Đến khoảng 20h10 cùng ngày, ông Chấn quay lại cửa hàng thì thấy có vệt máu kéo dài từ khu vực sân vào bên trong phòng. Ông Chấn đi vào theo vệt máu thì phát hiện bà B. tử vong trong tư thế nằm ngửa, trên bụng có 2 vết đâm.

Ngay lập tức, ông Chấn lấy điện thoại gọi thông báo cho con gái và cơ quan công an. Ông Chấn kiểm tra xung quanh thấy đồ đạc tại cửa hàng bị xáo trộn và mất một ví da màu nâu bên trong có giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Văn Chấn, số tiền 14 triệu đồng (mệnh giá 500.000 đồng), một dây chuyền vàng 5,4 chỉ, 2 khuyên tai 2 chỉ.

Hình ảnh nghi phạm sát hại người phụ nữ thu mua ve chai được camera nhà dân ghi lại.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Từ Sơn bảo vệ, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Quá trình rà soát, cơ quan chức năng đã dựng được hình ảnh 2 nam thanh niên nghi vấn. Sau một thời gian tích cực truy tìm, cơ quan chức năng đã bắt được 2 nghi phạm tại tỉnh Lai Châu.

Vụ án đang được các cơ quan chưc năng làm rõ.