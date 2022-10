Lợi ích của 2 phút đi bộ sau bữa ăn

Giảm và kiểm soát lượng đường trong máu là một quá trình dài, bắt đầu bằng việc đưa ra những lựa chọn thực phẩm lành mạnh.

Theo Eat This Not That, cùng với một chế độ ăn uống cân bằng và thực hiện những việc như kiểm soát căng thẳng và tránh hút thuốc, nghiên cứu đã phát hiện ra rằng vận động thường xuyên, thậm chí là vận động ngắn, cường độ thấp có thể có tác dụng trong việc giảm lượng đường trong máu.

Theo một báo cáo năm 2022 được công bố trên Sports Medicine, đi bộ từ 2 đến 5 phút sau bữa ăn có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 bằng cách giúp bạn kiểm soát lượng đường trong máu.

Phân tích tổng hợp này đã xem xét bảy nghiên cứu khác nhau để xác định dù là đứng hoặc đi bộ ngắn có thể tác động như thế nào đến lượng đường trong máu và mức insulin của một người. Hầu hết người tham gia trong suốt quá trình nghiên cứu không có chẩn đoán về bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường.

Những gì họ phát hiện ra sau khi thu thập dữ liệu là nghỉ ngơi từ 2 đến 5 phút sau mỗi nửa giờ đi bộ giúp giảm lượng đường trong máu. Việc đi bộ đã giúp ích cho cả lượng đường trong máu và lượng insulin. Ngoài ra trong khi nghỉ ngơi, đứng tại chỗ vẫn được cho là có lợi.

Bên cạnh việc đi bộ, người bị bệnh tiểu đường cũng phải xem xét chế độ ăn uống mỗi ngày. (Ảnh: CBAA)

Chuyên gia dinh dưỡng Amy Goodson, tác giả của The Sports Nutrition Playbook, cho biết: "Đi bộ hoặc tập thể dục có thể giúp giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn. Đặc biệt là bài tập tim mạch thực sự có tác dụng lâu dài, nó làm cho các tế bào của bạn nhạy cảm hơn với việc hấp thụ đường từ máu trong 24-48 giờ sau đó".

Những phát hiện này tạo động lực cho nhiều người để họ chăm chỉ tập luyện lâu dài và cường độ cao, nhằm giữ lượng đường trong máu ở mức thấp.

Những phát hiện này chỉ ra rằng nó thực sự không khó hoặc tốn nhiều thời gian như chúng ta nghĩ. Chỉ dành một vài phút để đi bộ sau bữa ăn, sau đó nghỉ ngơi trong khoảng thời gian ngắn bằng cách ngồi tại chỗ có thể tác động đến lượng đường trong máu và sức khỏe tổng thể.

Điều quan trọng cần lưu ý là phát hiện trên không có nghĩa là bạn có thể ăn bất cứ thứ gì bạn muốn, miễn là bạn đi bộ sau đó.

Chuyên gia dinh dưỡng Amy Goodson nhắc nhở chúng ta, cách tốt nhất để quản lý lượng đường trong máu là "quản lý những gì bạn đang ăn trong các bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ. Nên bổ sung các thực phẩm chứa carbohydrate và protein giàu chất xơ, giúp giảm lượng đường trong máu".