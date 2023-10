Lợi dụng mưa lũ, hai 'đạo chích' vượt rào vào nhà dân trộm cắp tài sản

(VTC News) -

Chiều 17/10, đại diện Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối Lê Văn Hiếu (SN 1995) và Phạm Văn Dự (SN 2000) cùng trú phường Phú Hậ (TP Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin công an cung cấp, rạng sáng 14/10, Hiếu lái xe máy chở Dự đi trộm tài sản. Khi cả 2 đến trước nhà 1/42 đường Phạm Thị Liên (phường Kim Long, TP Huế) thì phát hiện cửa chính nhà này đang mở. Sau đó, Hiếu cùng Dự leo tường rào đột nhập vào căn nhà này để lấy trộm 04 điện thoại di động và một số tiền mặt.

Nhận được tin báo của bị hại, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an TP Huế nhanh chóng phối hợp với Công an phường Kim Long tổ chức lực lượng xác minh, truy xét. Đến 16h cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ được Hiếu và Dự đồng thời thu hồi tang vật của vụ trộm.

Camera an ninh ghi lại quá trình đột nhập nhà dân thực hiện hành vi trộm cắp của Hiếu và Dự. (Ảnh: Công Quang)

Để phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản mùa mưa bão, Công an TP Huế khuyến nghị người dân hết sức nêu cao ý thức bảo vệ tài sản của mình, trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà phải kiểm tra, đóng khóa cửa cẩn thận tránh kẻ gian lợi dụng đột nhập trộm cắp tài sản.

Liên quan đến tình hình mưa lũ tại Thừa Thiên - Huế, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh này cho biết, hiện địa phương này đang tiếp tục có mưa lớn. Từ 07h ngày 15/10 đến 07h00 ngày 17/10 lượng mưa đo được tại các trạm phổ biến từ 100-200mm; một số nơi cao hơn như Bạch Mã 343mm, Tư Hiền, Phú Lộc 230mm.

Theo dự báo, từ ngày 17/10 đến hết 18/10 tại Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-250mm, có nơi trên 350mm.

Mực nước trên các triền sông lúc 7h ngày 17/10 cụ thể như sau: Sông Hương, tại Kim Long: + 0,92m, dưới báo động động I là 0,08m; sông Bồ, tại Phú Ốc: +2,09 m trên báo động I là 0,59m; đập Thảo Long: +0,62m; nực nước sông Ô Lâu, tại Phong Bình: +1,43m.