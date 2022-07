Loạt doanh nghiệp bị phạt vì vi phạm chứng khoán

(VTC News) -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE) số tiền 110 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ngày 10/11/2020, REE chuyển quyền sở hữu 3,8 triệu cổ phiếu NBP của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình; 33,3 triệu cổ phiếu CHP của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung; 38,4 triệu cổ phiếu TBC của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà; 29,8 triệu cổ phiếu TMP của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

REE bị phạt số tiền 110 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. (Ảnh: REE)

REE cũng chuyển quyền sở hữu 102,1 triệu cổ phiếu VSH của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh; 10,4 triệu cổ phiếu SHP của Công ty cổ phần Thủy điện miền Nam; 32 triệu cổ phiếu SBH của Công ty Cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ và 15,4 triệu cổ phiếu ISH của Công ty Cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng Idico.

Theo SSC, tất cả giao dịch này, REE không báo cáo về việc giao dịch theo quy định.

Trên thị trường, cổ phiếu REE chốt phiên hôm nay, 25/7, ở mức 79.600 đồng/cổ phiếu, giảm 1,61% so phiên liền trước. Tuy vậy, tính từ đầu năm (1/1 - 25/7), mã REE tăng 33,9%, tương đương mỗi cổ phiếu có thêm 20.160 đồng.

Tương tự, SSC xử phạt Vietnam Airlines (mã HVN) tổng số tiền 170 triệu đồng do mắc nhiều sai phạm lĩnh vực chứng khoán. Theo đó, Vietnam Airlines bị phạt 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật một số tài liệu như báo cáo thường niên, báo cáo tài chính, thoái vốn…

Vietnam Airlines cũng bị phạt 100 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu tối thiểu hai thành viên hội đồng quản trị độc lập đối với công ty có từ 6 đến 8 thành viên. Ngoài ra, HVN bị phạt 20 triệu đồng do báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán chưa thuyết minh chi tiết thù lao của từng thành viên hội đồng quản trị, tiền lương của ban tổng giám đốc.

Cổ phiếu HVN hiện nằm trong diện kiểm soát và giao dịch tại mức 16.350 đồng (chốt phiên 25/7). Từ đầu năm (1/1 - 25/7), cổ phiếu này giảm 29,4%, tức mỗi cổ phiếu mất 6.800 đồng.

SSC mới đây cũng xử phạt Công ty Cổ phần Louis Land tổng cộng 370 triệu đồng. Trong đó, phạt 100 triệu đồng do không công bố thông tin, phạt 200 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch và phạt 70 triệu đồng do không trình bày đầy đủ giao dịch giữa công ty và các bên liên quan trong báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020.

Trên thị trường, cổ phiếu BII lao dốc và “đóng băng” ở mức 4.300 đồng, tương ứng giảm gần 90% so với mức đỉnh lịch sử 31.000 đồng/cổ phiếu được thiết lập ngày 15/9/2021.

Trong thời gian qua, SSC cũng xử phạt Tổng công ty Lương thực miền Nam (mã VSF) 85 triệu đồng, phạt 235 triệu đồng Nông dược HAI vì vi phạm loạt lỗi. Theo quyết xử phạt, VSF bị phạt 85 triệu đồng vì không công bố thông tin theo quy định. Trong khi đó, Nông dược HAI bị phạt do công bố thông tin sai lệch về các chỉ tiêu tài chính, không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định...

Chốt phiên giao dịch hôm nay 25/7, VN-Index giảm 6,26 điểm xuống 1.188,5 điểm. Toàn sàn có 127 mã tăng, 321 mã giảm và 72 mã đứng giá. HNX-Index giảm 3,45 điểm xuống 285,38 điểm. Toàn sàn có 62 mã tăng, 134 mã giảm và 45 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm 0,49 điểm xuống 88,35 điểm. Thanh khoản thị trường giảm mạnh so với phiên trước. Tổng giá trị khớp lệnh đạt 10.550 tỷ đồng, giảm 10,4%.