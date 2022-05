Loạt cổ phiếu rời sàn chứng khoán sau nghỉ lễ

(VTC News) -

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) cho biết sẽ hủy toàn bộ hơn 28,7 triệu cổ phiếu RIC của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia từ 16/5. Nguyên nhân là doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ 3 năm liên tiếp (2019, 2020, 2021), thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

Báo cáo tài chính cho thấy RIC lỗ sau thuế 102 tỷ đồng trong 2021, lỗ 81,5 tỷ đồng trong 2020 và lỗ 72,7 tỷ đồng trong 2019.

RIC là cổ phiếu doanh nghiệp kinh doanh casino duy nhất trên sàn chứng khoán. Trên thị trường, mã RIC đang giao dịch mức 14.800 đồng/cổ phiếu, giảm 21% tính từ đầu năm.

Từ đầu tháng 4, cổ phiếu RIC liên tục giảm, nhiều phiên “nằm sàn”, đưa thị giá từ mức 20.300 đồng/cổ phiếu về 14.750 đồng/cổ phiếu như hiện tại. Trước đó, cổ phiếu này khiến giới đầu tư ngỡ ngàng bởi những biến động liên tục.

Cụ thể, sau nhiều năm giao dịch dưới mệnh giá, cổ phiếu RIC bắt đầu có chuỗi tăng trần liên tiếp với 34 phiên từ ngày 11/1/2021 - 4/3/2021, đưa thị giá cổ phiếu RIC từ mức giá 5.300 đồng/cổ phiếu lên mức giá 46.150 đồng/cổ phiếu, tương đương với mức tăng hơn 770%.

Đáng nói, sau chuỗi tăng trần liên tiếp này, RIC rơi vào đợt giảm sâu với 14 phiên “nằm sàn”, về vùng giá 15.700 đồng/cổ phiếu. Những ngày giao dịch tiếp theo, RIC có loạt phiên tăng trần, giảm sàn đan xen và chốt ngày giao dịch cuối năm ở mức 18.900 đồng/cổ phiếu, vẫn tăng gần gấp 4 lần thời điểm đầu năm.

Theo báo cáo, 3 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần của RIC chỉ đạt 8,8 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ; doanh nghiệp kinh doanh casino duy nhất sàn chứng khoán lỗ sau thuế 30 tỷ đồng. RIC cho biết, nguyên nhân thua lỗ là do ngành dịch vụ, du lịch vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Dù doanh nghiệp cố gắng cắt giảm nhân công, tiết kiệm chi phí nhưng do doanh thu thấp nên kết quả kinh doanh vẫn bị lỗ.

Thêm cổ phiếu nữa bị hủy niêm yết bắt buộc trong tháng 5 là mã FTM của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân. Theo đó, 50 triệu cổ phiếu FTM sẽ bị hủy giao dịch trên sàn HoSE từ ngày 16/5 do công ty này có kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liền và kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính.

Theo báo cáo, trong năm 2021, FTM ghi nhận lỗ 224,2 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế lên 420,6 tỷ đồng, bằng 84,12% vốn điều lệ. Ngoài ra, nợ ngắn hạn là 1.113,97 tỷ đồng, cao hơn tài sản ngắn hạn 357,97 tỷ đồng.

Mã cổ phiếu FTM mới giao dịch trên HoSE từ ngày 6/2/2017. Trên thị trường, cổ phiếu này đang giao dịch mức 3.670 đồng/cổ phiếu. Từ đầu năm, cổ phiếu này lao dốc đến 54%, khiến mỗi cổ phiếu giảm 4.380 đồng. Trong quá khứ, cổ phiếu FTM từng là cái tên gây xôn xao trên thị trường với chuỗi tăng trần, giảm sàn liên tục.

Ngoài hai cổ phiếu trên, cơ quan quản lý cho biết loạt cổ phiếu trong diện bị hủy niêm yết bắt buộc như mã PXI của Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, mã PTL của Công ty cổ phần Victory Capital, mã PXS của Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí…

Trong đó, 30 triệu cổ phiếu PXI sẽ bị hủy niêm yết do kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục. Theo quyết định, ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu PXI tại HoSE là 6/5 và ngày hủy niêm yết có hiệu lực là 9/5.

Báo cáo cho thấy, lợi nhuận sau thuế các năm 2021, 2020, 2019 của PXI lần lượt là âm 30,3 tỷ đồng, âm 50 tỷ đồng và âm 10,4 tỷ đồng.

Cổ phiếu PTL và PSX bị hủy niêm yết do báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2019, 2020, 2021 đều có ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán.