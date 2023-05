Loạt ảnh hiếm cuối Thanh triều, hé lộ cuộc sống khác biệt trong Tử Cấm Thành

Từ Hi Thái hậu dạo chơi du thuyền. Đây là bức ảnh của Từ Hi Thái hậu và những người hầu chụp bởi Dụ Huân Linh, một nhiếp ảnh gia trong cung điện. Bức ảnh được chụp vào ngày 16 tháng 7 năm 1903. Bên cạnh Từ Hi Thái hậu trong ảnh còn có nhiều nhân vật đặc biệt khác như hoàng hậu Long Dụ, các cách cách và các cận thần mà Từ Hi yêu quý.