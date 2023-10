(VTC News) -

Trong xã hội hiện đại, ung thư là một trong những vấn đề sức khỏe đáng lo ngại nhất của con người. Mặc dù sự tiến bộ của khoa học giúp tăng hiệu quả chẩn đoán và điều trị ung thư lên nhiều lần nhưng đây vẫn là căn bệnh hiểm nghèo có tỷ lệ tử vong rất cao và khiến chất lượng sống suy giảm nghiêm trọng.

Do đó, các thực phẩm chống ung thư nhận được sự quan tâm lớn của con người thời hiện đại. Có một loại rau bán đầy ngoài chợ được mệnh danh là "vua chống ung thư" mà mọi người bên tăng cường sử dụng. Loại rau này có gần như quanh năm và giá cả không cao.

Loại rau bán đầy ngoài chợ nhưng lại là 'vua chống ung thư'

Đó chính là súp lơ xanh, loại rau họ cải cực kỳ giàu dinh dưỡng. Súp lơ xanh chứa nhiều vitamin C, vitamin K, folate, chất xơ, các khoáng chất quan trọng như kali, canxi, magie và các chất chống oxy hóa như isothiocyanates, flavonoid.

Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, súp lơ xanh là một loại rau đa công dụng đối với sức khỏe, có khả năng kháng khuẩn, chống viêm, chống oxy hóa và chống ung thư. Đặc biệt, nó có tác dụng tích cực trong việc ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Súp lơ xanh - loại rau bán đầy ngoài chợ nhưng lại là "vua chống ung thư". (Ảnh: American Institute)

Theo UclaHealth, TS Vijaya Surampudi, chuyên gia dinh dưỡng Mỹ, giải thích, “Súp lơ xanh chứa một lượng lớn chất phytochemical gọi là sulforaphane. Đây là hợp chất thực vật giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư ruột kết, ung thư miệng và ung thư bàng quang".

Một nghiên cứu tại Mỹ phát hiện, một số hợp chất trong súp lơ xanh có thể can thiệp vào quá trình tăng sinh của tế bào ung thư, từ đó ức chế sự phát triển của khối u. Trong đó, isothiocyanates là một trong những thành phần có tác dụng chống ung thư rõ rệt nhất.

Ngoài việc ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, súp lơ xanh còn có thể giúp giảm nguy cơ ung thư. Do giàu chất xơ, súp lơ xanh giúp thúc đẩy nhu động ruột và giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Vitamin C và các chất chống oxy hóa khác có thể giúp loại bỏ các gốc tự do và giảm nguy cơ tổn thương tế bào, từ đó ngăn ngừa sự phát triển của nhiều loại ung thư.

Trong súp lơ xanh có một lượng lớn sulforaphane, hợp chất giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư ruột kết, ung thư miệng và ung thư bàng quang. (Ảnh: Healthifyme)

Mặc dù súp lơ xanh có tiềm năng to lớn trong cuộc chiến chống ung thư, chúng ta không thể chỉ dựa vào nó để ngăn chặn bệnh này. Ung thư là căn bệnh phức tạp, sự xuất hiện và phát triển của nó bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Ăn uống hợp lý, dinh dưỡng cân bằng và lối sống lành mạnh là những yếu tố quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh này.

Một số lợi ích khác của súp lơ xanh

Theo Healthline, ngoài khả năng phòng chống ung thư, súp lơ xanh còn có những lợi ích sức khỏe sau:

Giảm viêm

Bông cải xanh chứa Kaempferol - một flavonoid có tác dụng chống viêm hiệu quả. Một nghiên cứu ở những người hút thuốc lá cho thấy, việc bổ sung bông cải xanh trong chế độ ăn giúp làm giảm hiện tượng viêm.

Kiểm soát đường huyết

Việc sử dụng bông cải xanh có thể giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn ở những bệnh nhân đái tháo đường; cơ chế vẫn chưa rõ ràng nhưng dường như có liên quan đến các chất chống oxy hóa có trong loại rau này.

Tình trạng kháng insulin giảm đáng kể ở những bệnh nhân đái tháo đường type 2 có dùng bông cải xanh. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy chỉ số đường huyết ở chuột giảm đáng kể khi được cho ăn các chất chiết xuất từ bông cải xanh. Nguồn chất xơ từ bông cải xanh cũng giúp làm giảm lượng đường trong máu và kiểm soát bệnh.

Tăng sức khỏe tim mạch

Việc sử dụng bông cải xanh không chỉ làm giảm đáng kể nồng độ triglyceride và LDL cholesterol mà còn tăng nồng độ HDL cholesterol (có lợi), từ đó giảm nguy cơ bệnh tim mạch cũng như xơ vữa mạch máu.

Một số chất chống oxy hóa trong bông cải xanh có thể giúp giảm nguy cơ bệnh nhồi máu cơ tim.

Tăng cường tiêu hóa, giảm táo bón

Việc sử dụng nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa có trong súp lơ xanh giúp bảo vệ hàng rào lợi khuẩn và ổn định chức năng của hệ tiêu hóa. Lượng chất xơ cao trong loại rau này làm mềm phân, phòng ngừa táo bón.

Tăng cường chức năng não bộ

Một nghiên cứu trên 960 người lớn tuổi cho thấy việc sử dụng bông cải xanh hàng ngày giúp cải thiện trí nhớ và giảm hiện tượng lão hóa của hệ thần kinh.

Trong một nghiên cứu khác, những động vật đột quỵ được điều trị bằng chất Kaempferol chiết xuất từ bông cải xanh đã giảm được tỷ lệ tổn thương não và viêm mô thần kinh.

Hợp chất Sulforaphane trong súp lơ xanh có hoạt tính sinh học mạnh, giúp tăng cường trao đổi oxy và chức năng não bộ.

Làm chậm quá trình lão hóa

Hợp chất sulforaphane trong bông cải xanh giúp cải thiện quá trình lão hóa thông qua việc tăng cường các gene chống oxy hóa. Tuy nhiên, vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu ở người để chứng minh mối liên hệ này một cách rõ ràng hơn.

Ngoài ra, với lượng vitamin C cao, súp lơ xanh giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ các bệnh nhiễm trùng và bảo vệ sức khỏe răng miệng hiệu quả.