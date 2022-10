Những lợi ích cho sức khỏe bất ngờ từ bông cải xanh

(VTC News) -

Bông cải xanh đã có từ thời La Mã cổ đại, người Hy Lạp và La Mã đã ăn bông cải xanh cách đây 2.000 năm, tuy nhiên nó chỉ trở nên phổ biến ở châu Âu vào thế kỷ XVI. Hiện nay, do các nghiên cứu khoa học, chúng ta có rất nhiều lý do nên đưa bông cải xanh vào chế độ ăn uống của mình. Ví dụ, trong khi ăn bông cải xanh, chúng ta chăm sóc sức khỏe của mình theo các lĩnh vực khác nhau: loại rau này giúp tăng cường sức khỏe của mắt, hỗ trợ khả năng miễn dịch và thậm chí có thể cải thiện khả năng tinh thần của chúng ta.

Dưới đây là những lợi ích chính của việc ăn bông cải xanh có thể giúp bạn cảm thấy tốt hơn và khỏe mạnh hơn.

1. Giúp giữ cho các cơ quan sinh sản được khỏe mạnh hơn

Nói chung, những người ăn nhiều trái cây và rau quả ít có nguy cơ mắc một số loại ung thư hơn. Các nghiên cứu khác nhau đã phát hiện ra rằng bông cải xanh cũng không phải là một ngoại lệ. Thêm nó vào chế độ ăn uống của bạn có thể góp phần làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, đặc biệt là những loại ung thư có liên quan đến cơ quan sinh sản.

2. Thúc đẩy sức khỏe của mắt

Trong số những thứ khác, bông cải xanh có chứa các thành phần cần thiết cho sức khỏe của mắt. Những hợp chất này có thể cải thiện thị lực và giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt do tuổi tác, như đục thủy tinh thể. Các nhà khoa học khuyến cáo người cao tuổi nên ăn nhiều bông cải xanh hơn để giúp họ tránh được một số bệnh về mắt.

3. Cải thiện lượng đường trong máu

Một lý do khác để thêm nhiều bông cải xanh vào chế độ ăn uống là khả năng điều trị bệnh tiểu đường. Các nghiên cứu kiểm tra bệnh tiểu đường loại 2 đã chỉ ra rằng một số thành phần được tìm thấy trong bông cải xanh có thể chống lại tác động của căn bệnh này. Bông cải xanh có thể cải thiện khả năng dung nạp glucose và có thể hữu ích cho những người mắc bệnh tiểu đường loại 2.

4. Thúc đẩy làn da khỏe mạnh

Không phải tất cả mọi người đều biết rằng bông cải xanh là một nguồn chính của vitamin C, và trên thực tế, nó chứa nhiều vitamin C hơn cam. Nó cũng chịu trách nhiệm tổng hợp collagen và sức khỏe của da. Vì vậy, ăn nhiều bông cải xanh có thể giúp cải thiện làn da của bạn. Ngoài ra, một thành phần khác có trong bông cải xanh giúp giảm mẩn đỏ và viêm da do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

5. Hỗ trợ khả năng miễn dịch

Khi nói về vitamin C trong bông cải xanh, cần lưu ý rằng nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch. Hơn nữa, ăn bông cải xanh có thể bảo vệ bạn khỏi một số vấn đề về đường hô hấp. Vì vậy, để tăng cường khả năng miễn dịch, bạn nên ăn chúng nhiều hơn, nhưng hãy nhớ rằng tốt hơn là nên ăn sống để không làm mất đi những lợi ích thiết yếu của nó.

6. Giúp giảm cân

Nếu bạn đang phải vật lộn với cân nặng, chúng tôi khuyên bạn nên thêm bông cải xanh vào chế độ ăn uống của mình. Bông cải xanh rất ít calo và nó cũng là một loại rau giàu chất xơ có liên quan đến việc giảm cân. Các loại rau chứa nhiều chất xơ giúp người ăn cảm thấy no hơn sau khi ăn. Vì vậy, nếu bạn ăn bông cải xanh, bạn có thể cảm thấy no hơn khi ăn các thực phẩm khác, và kèm theo việc xem xét lượng calo như thế nào, bạn có thể giảm cân.

7. Cải thiện trạng thái tinh thần

Cuối cùng, một số chất dinh dưỡng trong bông cải xanh có thể cải thiện trí nhớ và đảm bảo hoạt động bình thường của não. Một nghiên cứu khác cũng đã chỉ ra rằng bông cải xanh có thể làm chậm một số quá trình lão hóa. Vì vậy, nếu bạn là người lớn tuổi, bạn nên ăn nhiều loại rau này hơn, vì nó có thể giúp duy trì trí não và trí nhớ.