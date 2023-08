Lỡ sút bóng trúng cổ động viên, Đoàn Văn Hậu tặng áo xin lỗi

(VTC News) -

Văn Hậu xin lỗi và tặng áo cho cổ động viên sau trận đấu với Hà Nội FC.

Kết thúc trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Hà Nội FC, Đoàn Văn Hậu đi thẳng về khán đài để xin lỗi một cổ động viên. Đây là khán giả không may bị hậu vệ của CLB Công an Hà Nội sút bóng trúng người trong trận đấu.

Tình huống xảy ra ở cuối trận đấu, Đoàn Văn Hậu phá bóng mạnh lên khán đài A sân Hàng Đẫy. Pha bóng khiến các cổ động viên bức xúc, la ó cầu thủ CLB Công an Hà Nội. Cầu thủ này cũng ngay lập tức nhận ra pha lỡ chân và liên tục giơ tay, cúi người ra hiệu xin lỗi.

Sau trận, Văn Hậu tiến tới khu vực khán đài để xin lỗi một lần nữa, đồng thời tặng áo thi đấu cho khán giả.

"Trong một trận đấu khá nhiều cảm xúc, tôi có một tình huống chưa kìm hãm được bản thân, sút bóng lên khán đài và trúng phải cổ động viên. Tôi sẽ rút kinh nghiệm", Văn Hậu chia sẻ sau trận đấu.

Văn Hậu giơ tay xin lỗi sau khi phá bóng lên khán đài.

Đây là trận đấu mà Văn Hậu chạm trán đội bóng cũ Hà Nội FC. Anh được đào tạo, trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trước khi tỏa sáng thành ngôi sao bậc nhất nhất bóng đá Việt Nam dưới màu áo đội bóng Thủ đô. Vì vậy, cầu thủ này không tránh khỏi những cảm xúc đặc biệt.

"Đây là trận đấu cảm xúc với cá nhân tôi. CLB Công an Hà Nội đã chơi tốt. Hai đội cống hiến màn trình diễn hấp dẫn cho khán giả. Các cổ động viên đến đây rất đông. Tôi hi vọng các trận đấu tới tại V-League cũng có nhiều khán giả tới cổ vũ như thế này", Văn Hậu bày tỏ.

Trợ lý HLV Azmin Aziz cũng dành lời cảm ơn tới khán giả. "Đây là trận đấu mà chúng tôi không thể quên cổ động viên. Cổ động viên hai đội đều rất cuồng nhiệt. Họ là thành viên thứ 12 của đội. Tôi muốn dành lời cảm ơn họ", ông nói.

Văn Hậu và đồng đội giành chiến thắng quan trọng trước Hà Nội FC tối 6/8. CLB Công an Hà Nội soán ngôi đầu của đối thủ. Họ nắm lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Văn Hải