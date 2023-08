Thua CLB Công an Hà Nội, HLV Hà Nội FC trách trọng tài Thái Lan

(VTC News) -

"Tôi đặt nghi vấn về những tình huống có thể dẫn đến phạt đền và tình huống ở ngoài vòng cấm. Tôi không muốn đổ lỗi mà chỉ đặt ra những nghi vấn trên", HLV Bozidar Bandovic nói sau trận đấu Hà Nội FC thua CLB Công an Hà Nội.

Đây là trận đấu VPF bố trí trọng tài người Thái Lan Songkran Bunmeekiart cầm còi. Ông Songkran có 2 quyết định gây tranh cãi trong hiệp 2 khi không thổi phạt cầu thủ CLB Công an Hà Nội trong những tình huống va chạm với Đỗ Hùng Dũng, Phạm Tuấn Hải trong vòng cấm.

Trợ lý HLV CLB Công an Hà Nội Azmin Aziz nói: "Trọng tài là trọng tài, họ luôn đúng. Bạn không thể đặt dấu hỏi. Cuộc sống cũng vậy, có lúc may mắn, lúc xui xẻo. Bóng đá cũng như thế. Hôm nay may mắn đứng về phía chúng tôi".

CLB Công an Hà Nội 2-1 Hà Nội FC

Dù nhắc đến những quyết định của trọng tài, HLV Bandovic cho rằng việc Hà Nội FC chơi không đủ tốt mới là nguyên nhân chính khiến họ thua trận.

"Tôi cảm thấy tiếc nuối. Sau khi thủng lưới, chúng tôi mới chơi tốt hơn. CLB Công an Hà Nội luôn đứng chờ chúng tôi ở khu vực giữa sân. Dù tạo ra nhiều cơ hội nhưng chúng tôi đã bỏ lỡ", HLV Bandovic nói.

Ở trận đấu trên sân Hàng Đẫy tối 6/8, CLB Công an Hà Nội đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 2-1. Chiến thắng này giúp đội bóng ngành công an vượt qua chính đối thủ để chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng.

HLV Bandovic không hài lòng về một số tình huống cầu thủ Hà Nội FC gặp bất lợi.

Hà Nội FC áp đảo đối thủ trong hiệp 2, sau khi thủng lưới. Tuy nhiên, khi CLB Công an Hà Nội lùi sâu đội hình để phòng ngự chặt chẽ, đội đương kim vô địch không có nhiều cơ hội. Trong những tình huống hiếm hoi có khoảng trống để dứt điểm, các học trò của HLV Bandovic lại không tận dụng được.

HLV Bandovic nói thêm: "Tôi luôn nói các cầu thủ phải tạo ra nhiều cơ hội thì mới có thể ghi bàn. Nếu không tạo ra cơ hội thì tôi rất lo lắng. Nếu điều đó tiếp diễn 2-3 trận liền thì không ổn. Ngoài ra, đối thủ chơi với đội hình thấp, rất khó để phá vỡ hệ thống đó".

Văn Hải