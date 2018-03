Lộ giá bán Ford EcoSport 2018 tại Việt Nam, giá khởi điểm 530 triệu đồng

(VTC News) - Mặc dù Ford Việt Nam chưa công bố giá bán chính thức mẫu EcoSport nhưng các đại lý Ford đã chào bán với mức giá dao động từ 545 triệu - 689 triệu đồng.

Ford EcoSport 2018 sẽ được bán tại Việt Nam với 6 phiên bản. Giá bán cụ thể của các phiên bản EcoSport lần lượt là: 530 - 545 triệu đồng (bản Ambiente 1.5 MT); 569 triệu đồng (bản Ambiente 1.5 AT); 593 triệu đồng (bản Trend 1.5 AT); 648 triệu đồng (bản Titanium 2.0 AT) và 657 - 689 triệu đồng (Titanium 1.0 AT).

Lộ giá bán Ford EcoSport 2018 tại Việt Nam, giá khởi điểm là 530 triệu đồng

Đây chỉ là giá tạm tính của các đại lý, chưa phải là giá chính thức của Ford Việt Nam. Nhiều khả năng khi được giới thiệu, mẫu xe này sẽ được Ford điều chỉnh lại giá bán.

Rất có thể Ford sẽ giới thiệu mẫu EcoSport ngay trong tháng 3/2018. Khách hàng khi có nhu cầu EcoSport ở thời điểm hiện tại có thể đến các đại lý đặt cọc trước.

Các phiên bản có sự khác biệt rõ rệt về mặt động cơ. Cụ thể, đối với 2 phiên bản Titanium, xe sử dụng động cơ tăng áp dung tích 1 lít cho công suất 125 mã lực tại tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 170 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Nội thất hiện đại với màn hình 8 inch tích hợp SYNC 3, chìa khoá thông minh Mykey, ngăn lạnh và ghế da. Tính năng an toàn gồm hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA), cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến lùi và 6 túi khí.

Các phiên bản còn lại dùng chung động cơ 1,5 lít hút khí tự nhiên. Đây là loại mới, được Ford nâng cấp với công suất 120 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn 151 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Bản Ambiente thấp nhất chỉ có ghế nỉ, chìa khoá cơ, màn hình đơn sắc, âm thanh 4 loa, vành sắt 16 inch, lưới tản nhiệt sơn đen cùng 2 túi khí.

Ford EcoSport là một trong những mẫu SUV đô thị ăn khách nhất tại Việt Nam. Trong năm 2017, tổng doanh số của EcoSport đạt 3.977 chiếc.

Vào đầu năm 2018, Ford cũng tung ra phiên bản EcoSport thế hệ mới nhất. Đây là mẫu ô tô "nội" được sản xuất tại nhà máy của hãng tại Hải Dương

Việt Vũ